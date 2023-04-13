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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بيرو توقف مزاداً على قطع أثرية لحضارة تشانكاي في كندا

صدى البلد

أوقفت بيرو مزاداً إلكترونياً طرحت خلاله شركة كندية للبيع 20 قطعة أثرية من حضارة تشانكاي العائدة للعصر ما قبل الإسباني، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية في بيرو.

وجاء في البيان أن "سفارة بيرو في كندا والقنصلية العامة في تورنتو، في إطار جهد مشترك، أنهتا مزاداً افتراضياً على 20 قطعة من الأصول الثقافية من حضارة تشانكاي العائدة للحقبة ما قبل الإسبانية والتي تُعدّ جزءاً من التراث الثقافي للبيرو".

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اتفاقية اليونسكو

وأضافت الوزارة: "كانت شركة المزادات الكندية (وادينجتونز)، ومقرها في تورنتو، طرحت على موقعها الإلكتروني (ذي سايلر روم)، القطع التي رصدتها وزارة الثقافة، ومن بين العناصر التي طُرحت للبيع، سوار من البذور".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان إعادة هذه القطع إلى بيرو.

وقد تطورت حضارة تشانكاي في وديان فورتاليزا وباتيفيلكا وسوبي وهواورا وتشانكاي وتشيون وريماك إي لورين، على الساحل الأوسط لبيرو بين عامي 1200 و1470.

بيرو وكندا من الدول الموقعة على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الصادرة في باريس عام 1970، والتي تعزز مكافحة الاتجار غير المشروع بالأصول الثقافية في العالم.

بيرو حضارة تشانكاي سفارة بيرو كندا تورنتو

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