عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مكتبة لمؤلفات الكاتب العالمي ميلان كونديرا في مسقط رأسه بالتشيك|تفاصيل

صدى البلد

باتت نحو ثلاثة آلاف نسخة مؤلف من كتب الروائي ميلان كونديرا، كانت محفوظة أساساً في شقته الباريسية، متوافرة في مكتبة جديدة في مدينة برنو، مسقط رأسه في جمهورية التشيك.

فتحت المكتبة أبوابها في الأول من أبريل، وهو يوم العيد الرابع والتسعين لمولد كاتب "وجود لا تُحتمل خفّته"، بعد عقود من مغادرته تشيكوسلوفاكيا الشيوعية، وانتقاله إلى فرنسا عام 1975.

وأصبحت المجموعة تالياً بتصرّف "الطلاب والباحثين وجميع أولئك الذين يرغبون في التأمل في نتاج كونديرا"، على ما أوضح مدير المكتبة التي باتت تحتضن الكتب توماس كوبيتشيك.

وقال كوبيتشيك لوكالة "فرانس برس": "في الوقت الراهن، تضمّ المجموعة نحو ثلاثة آلاف كتاب، أي نحو ثلثّي أعمال كونديرا المنشورة في مختلف أنحاء العالم، والبالغ عددها أربعة آلاف كتاب في 51 لغة".

وكان كونديرا في السابق شيوعياً، لكنّه كان صاحب فكر حرّ، فاتسعت شقة الخلاف تدريجياً بينه وبين السلطات التشيكوسلوفاكية، واتخذ قراراً بالانتقال للعيش خارج بلده، بعد قمع حركة "ربيع براغ" الإصلاحية عام 1968 بتدخل من الاتحاد السوفييتي.

 

فكرة في حلم

 

وروت زوجته فيرا كوندروفا للإذاعة التشيكية أخيراً أن فكرة فتح مكتبة راودتها في الحلم قبل خمس سنوات.

ورأت في المبادرة "خطوة تنطوي على دلالات رمزية، إذ أن ميلان ولد في برنو ويعود إليها".

وأضافت: "يمكنه أن يرحل (ذات يوم)، لكنه سيبقى حياً في برنو. سيأتي الناس للقائه. المنزل الذي ولد فيه يقع على بعد عشر دقائق من المكتبة".

ونادراً ما يدلي ميلان كونديرا شخصياً بأحاديث صحفية.

وبعد تأخير عائد إلى الظروف الناجمة عن جائحة كوفيد-19، نقل كوبيتشيك الكتب العام المنصرم من شقة كونديرا إلى برنو.

وقالت كونديروفا: "لقد أعددت كل شيء، ولم يكن على توماس كوبيتشيك سوى توضيب الكتب الموضوعة على الرفوف ونقلها".

تعرض موقع أثري في أفغانستان لعمليات نهب واسعة

الهكسوس السبب .. دراسة أثرية: الفراعنة اتبعو أسلوب قطع اليد اليمني كقربان للآلهة|تفاصيل

رباب ناجى تشدو بأغانى التراث الشعبى فى الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"

مسار إجباري على المسرح المكشوف وتراث باكستان على الصغير والحضرة في سيد درويش|صور

قد تعيد كتابة التاريخ.. المكسيك تعلن استرداد قطعة أثرية غامضة من أمريكا|تفاصيل

رحيل مصور أساطير الفن والجاز وعراب حركة Black is beautiful

عطر الأحباب يحتفي بسيرة أنور المعداوي في ثاني ليالي رمضان بكفر الشيخ

مسرحية الأراجوز الكسلان تتألق في سابع ليالي أهلا رمضان بالحديقة الثقافية للأطفال

فنون شعبية وإنشاد وورش ضمن فعاليات ليالي رمضان بالبحر الأحمر

الشارقة.. معرض حول المخطوطات العربية النادرة في إسبانيا|تفاصيل

لا يمكن عرض كل شيء

 

وتحوي المكتبة رسوماً تمثّل الكاتب ومقالات صحافية عن مؤلفاته، إضافة إلى النسخة الأصلية لمقال من القرن السادس عشر يحمل توقيع مونتين، ومغطى بجلد العجل، حصل عليها كونديرا كجائزة.

وأشار كوبيتشيك إلى أن مكتبة كونديرا "تحوي الكثير ولكن لا يمكن عرض كل شيء. لقد حصل على عدد كبير من الجوائز التي تشكّل أيضاً جزءاً من المكتبة. سنحتاج إلى قاعة كبيرة لذلك".

وستستضيف المكتبة محاضرات وحلقات نقاشية تضم خبراء، يساعد في تنظيمها فريق استشاري يضم الكاتبة المسرحية الفرنسية ياسمينة رضا، ومدير معرض فرانكفورت للكتاب يورجن بوس.

 

مجرد ثرثرة

 

ويأخذ منتقدو كونديرا عليه كونه، منذ انتقاله إلى فرنسا، ابتعد عن مواطنيه وعن معارضي النظام الشيوعي.

واتهمته مجلة تشيكية عام 2008 بأنه كان مخبراً للشرطة خلال النظام الشيوعي، وهو ما وصفه بأنه "محض أكاذيب".

ومنع كونديرا، الذي بقي حتى عام 2019 ليستعيد جنسيته التشيكية، ترجمة كتبه الصادرة بالفرنسية إلى لغته الأم.

لكنّ كوبيتشيك شدد على أن انفصال كونديرا المزعوم عن وطنه، لم يكن سوى "أسطورة تشيكية كبيرة، ليس إلاّ"، لافتاً إلى أنه "عندما ينتقد الفرنسيون كونديرا، يتحدثون عن رواياته، بينما كل النقد لا يعدو كونه ثرثرة".

وأضاف: "الناس هنا لا يتحدثون عن نصوصه أو أفكاره. سيكون رائعاً أن تؤدي المكتبة إلى تغيير" هذا الوضع.

ميلان كونديرا التشيك توماس كوبيتشيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

معركة قضائية لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. تفاصيل

مش للدرجة دي .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب زيزو

موضوعات متعلقة

تعرض موقع أثري في أفغانستان لعمليات نهب واسعة

الهكسوس السبب .. دراسة أثرية: الفراعنة اتبعو أسلوب قطع اليد اليمني كقربان للآلهة|تفاصيل

رباب ناجى تشدو بأغانى التراث الشعبى فى الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"

مسار إجباري على المسرح المكشوف وتراث باكستان على الصغير والحضرة في سيد درويش|صور

قد تعيد كتابة التاريخ.. المكسيك تعلن استرداد قطعة أثرية غامضة من أمريكا|تفاصيل

رحيل مصور أساطير الفن والجاز وعراب حركة Black is beautiful

عطر الأحباب يحتفي بسيرة أنور المعداوي في ثاني ليالي رمضان بكفر الشيخ

مسرحية الأراجوز الكسلان تتألق في سابع ليالي أهلا رمضان بالحديقة الثقافية للأطفال

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن عن شن ضربات جوية جديدة في سوريا

في ذكرى وفاة فؤاد خليل.. «كذبة شادية» سبب دخوله عالم الفن

بسعف النخيل والورود| الكنائس الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بـ أحد الشعانين.. صور

أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 9-4-2023

الفرق بين قيام الليل والتهجد.. وهذا آخر موعد لأداء الأول

حياة كريمة تتبرع بمبلغ مالي لصيدلية تمنح الدواء مجانا لغير القادرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آثار جانبية خطيرة.. هيئة الدواء تحذر بعض المرضى من تناول العرق سوس

اكتشفه بريطاني بالصدفة.. تغير مذاق الطعام علامة على الإصابة بمرض خطير

شاهد.. صاحب أضخم يد في العالم

كارثة معمارية في بريطانيا.. شاهد أبشع مبنى في العالم

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ