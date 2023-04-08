مسار إجباري على المسرح المكشوف وتراث باكستان على الصغير والحضرة في سيد درويش|صور

مسار إجباري تستعرض مشاعر وأحلام الجيل الجديد على المكشوف واجواء رمضان بباكستان تنتقل إلى المسرح الصغير وسيد درويش يشهد أناشيد الحضرة الصوفية.

وفي ليلة رمضانية جمعت حشد ضخم من الشباب جاءت ضمن برنامج الاوبرا خلال الشهر المعظم وعرضت مشاعر الجيل الجديد متناولة أحلامه وطموحاته وقضاياه من خلال مجموعة فريدة من الأعمال الغنائية لفريق مسار اجبارى الذي نجح في خلق حالة من التواصل والتفاعل الايجابي بين ضيوف المسرح المكشوف كان منها تقع وتقوم ، حاوي ، صياد ، عطشان ، نص الحاجات ، بكلمة وشاركت خلالها المغنية بستان مجدى ، رغم المسافة ، الوداع ، نهايات الحكاوي ، مطلوب حبيب ، مساومات ، شيروفوبيا ، صباحك ، صاحب ومقاطع من أوبريت الليلة الكبيرة .

وعلى المسرح الصغير توالت الليالي العربية والاسلامية للدول التى تحتفل بشهر رمضان فى مصر حيث اقيمت بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة سهرة نقلت ملامح تراث مجتمعها المحلى تضمنت عدد من الاعمال الموسيقية والغنائية الروحانية كان منها نشييد قمر رمضان ، اسماء الله الحسني ، بردة البصيري ، رحمة للعالمين ، حسبي ربي وعرض للازياء التقليدية وتخللها فيلم تسجيلى بعنوان اجواء شهر رمضان بباكستان.

كما شهد مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " حفلا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تضمن مجموعة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها يا رسول الله يا سندي ، خمار ليلي ، المسك فاح ، يا جمال النبي ، في ساحة الحسين ، إيه العمل يا أحمد ، مدد يا سيدة وغيرها .

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