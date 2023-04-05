أخبار الفن.. الجمعة حفل مسار إجباري في الأوبرا.. الأجهر 14.. عمرو سعد يتذكر والدته

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يستعد فريق مسار إجبارى لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 7 إبريل بدار الأوبرا المصرية ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام التاسعة والنصف مساء.

أسعار تذاكر حفل مسار إجباري في الأوبرا

وتم طرح تذاكر حفل فريق مسار إجبارى بسعر موحد 410 جنيهًا .



قبل عرضها.. الأجهر 14: عمرو سعد يتفاجأ بكارثة ويتذكر والدته

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «الأجهر» للنجم عمرو سعد العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

ومن المقرر أن يتم عرض الحلقه الرابعه عشر، مساء اليوم الأربعاء، على قناة «MBC مصر»، بعد الإنتهاء من عرض برنامج "رامز نيفر أند"، فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتمحورت أحداث الحلقه 14 من مسلسل «الأجهر» حول الإثارة والتشويق، أهمها بكاء ناهد السباعى مع شقيقها نور النبوى، وذلك بسبب غضبها عن ما يحدث لهما طوال حياتهم.

ثم سافر «مصطفى الأجهر- عمرو سعد وميدا- أحمد صفوت والويشى- قصى الأمين» إلى كينيا، وعند وصولهم، تعارك "ميدا- أحمد صفوت مع مصطفى الأجهر- عمرو سعد"، بسبب المكان الذى سوف يجلس به، حيث أنه كان يتذكر أنه سوف يجلس بإحدى الفنادق، ثم تركه وذهب مصطفى الأجهر- عمرو سعد حتى يواسى إحدى الأطفال الذى يدعى "جاكسون" المقربين لديه من أصدقائه فى جمهورية كينيا، بعد علمه بوفاة والدته.

تخوض النجمة يسرا الماراثون الرمضاني الحالى بالمسلسل الكوميدى “1000 حمدالله ع السلامة” وتقدم يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، أستاذة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي، ونرصد فى السطور التالية مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة..

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

يعرض مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة على قناة cbc الساعة 4.30 مساء والإعادة الساعة 11 مساء والساعة 6.15 صباحاً ، فيما تعرض على قناة cbc دراما الساعة 6.15 مساء والاعادة الساعة 12.30 صباحاً والساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً،