عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدخول 3 عصرا.. حفل غنائي لمسار إجباري بداية فبراير

مسار إجباري
مسار إجباري

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 3 من شهر فبراير القادم، وذلك بعد نجاح حفلتهم الأخيرة بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية .

 

الحفل الذى يستعد له الفريق من المفترض أن يقام داخل حديقة الميرلاند وبدأ الفريق فى الترويج له على صفحتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام معلنين عن بدء موعد دخول الجمهور ابتداء من الساعة الثالثة عصرا.
 

حفل مسار إجباري فى أيام قرطاج

 

وكان فريق مساء إجباري قد قدم حفلا غنائيا مساء أمس الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وقدم الفريق فى الحفل مجموعة كبيرة من أشهر إغانيهم القديمة والجديدة بالإضافة إلى المفاجأة التى سبق وأعلن عنها أيمن مسعود أحد أعضاء الفريق وهي العرض الحي لأغنتين من أحدث ألبوماتهم "نص الحاجات.

 

معلومات عن حفل مساء إجباري

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات،  "اقرا الخبر"  و"تقع وتقوم" و"الألبوم"،  ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع
 

مسار إجباري فرقة مسار اجبارى ايام قرطاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد استقالة لجنة الانضباط .. إبراهيم فايق: الوضع أقرب للانفجار

عقوبة جديدة ضد محمود كهربا بسبب هذا الفيديو.. مفاجأة للجماهير

تحذير عاجل.. الغرب يوجه انذاره الأخير لـ زيلينسكي

موعد العزاء.. تعليق ناري من شوبير بعد استقالة لجنة انضباط اتحاد الكرة

لايف مهم جدًا .. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

بسبب مرتضى.. أول رد فعل من خالد الغندور على استقالة لجنة الانضباط

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

موضوعات متعلقة

مبروك جالك ولد.. مسرحية جديدة لأحمد فهمي وآيتن عامر فى السعودية

بمشاركة ديدن كانون .. تفاصيل كليب محمد رمضان نصابة وموعد طرحه

رشا بن معاوية تعود للسينما التونسية بـ"سبق الخير" وتحقق نجاحا كبيرا

هاني شاكر يحيى حفلا بدار الأوبرا بمناسبة عيد الحب

حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة صاحبي.. فيديو

العزاء السبت المقبل.. نقابة المهن السينمائية تنعي المخرج سميح منسي

بعد تكريمه .. وفاة المخرج سميح منسى

بالسعودية والكويت.. منتج فيلم الحب بتفاصيله يبدأ الدعاية للعمل استعدادا لعرضه

ترشيحاتنا

رسميًا .. كندا تعلن إرسال دبابات ليوبارد-2 لـ أوكرانيا

الرئيس يستقبل رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة بمقر إقامته في نيودلهي

بعد اقتحام جنين .. قرار فلسطيني عاجل ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي

صاحب مطعم يكشف سر خطير فى الحلويات الرخيصة.. يسبب السرطان والقلب

بعد وفاة ابنه وإلغاء حفلاته.. مفاجأة بشأن اعتزال جورج وسوف.. فيديو

الخير في أمتي.. مصري يتبرع بذهب زوجته من أجل إنقاذ ابنة جاره اليمني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرق المصحف في الشارع بموافقة الحكومة.. أول مصري يتحرك لمقاضاة السويد| خاص

حادثة ولا في الخيال.. كلب يطلق النار على صاحبه السائق ويقتله بأمريكا

جربت المسكنات والألم مبيروحش.. إليك السبب والعلاج

علامات بودرة البلاط .. شاهد الفرق بين النسكافيه المغشوش والأصلي

فيديو

الخير في أمتي.. مصري يتبرع بذهب زوجته من أجل إنقاذ ابنة جاره اليمني

زراعة اللحمة بجد مش هزار .. حل غير تقليدي لمواجهة غلاء الأسعار

بعد تصدرها التريند.. هل ارتبطت اللبنانية عبير الصغير بشاب مصري ؟ “فيديوجراف”

كيف تتعامل مع الزلازل وتحمي أبناءك من خطرها .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ