الدخول 3 عصرا.. حفل غنائي لمسار إجباري بداية فبراير

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 3 من شهر فبراير القادم، وذلك بعد نجاح حفلتهم الأخيرة بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية .

الحفل الذى يستعد له الفريق من المفترض أن يقام داخل حديقة الميرلاند وبدأ الفريق فى الترويج له على صفحتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام معلنين عن بدء موعد دخول الجمهور ابتداء من الساعة الثالثة عصرا.



حفل مسار إجباري فى أيام قرطاج





وكان فريق مساء إجباري قد قدم حفلا غنائيا مساء أمس الأربعاء ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية وقدم الفريق فى الحفل مجموعة كبيرة من أشهر إغانيهم القديمة والجديدة بالإضافة إلى المفاجأة التى سبق وأعلن عنها أيمن مسعود أحد أعضاء الفريق وهي العرض الحي لأغنتين من أحدث ألبوماتهم "نص الحاجات.





معلومات عن حفل مساء إجباري

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع

