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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رباب ناجى تشدو بأغانى التراث الشعبى فى الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"

رباب ناجى
رباب ناجى

أحيت الفنانة رباب ناجى الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث شدت الفنانة رباب ناجى، بأغنية "يا بهية وخبرينى، ليل يا أبو الليالي، والله بعودة يارمضان، حاجة ياحاجة، بلاد طيبة"، كما شدت بمجموعة من تترات أشهر المسلسلات التى تعد محطات هامة فى تاريخ الدراما التليفزيونية، إلى جانب مجموعة من أغانيها الخاصة .

يستهل برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى  .

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