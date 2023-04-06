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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

فنون شعبية وإنشاد وورش ضمن فعاليات ليالي رمضان بالبحر الأحمر

صدى البلد

شهد فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

قدم قصر ثقافة الغردقة الحلقة الأولى من سلسلة المحاضرات النظرية والعملية لتعليم استخدام برنامج "الفوتوشوب" قدمتها الفنانة سلمى خالد، وتحدثت عن أهداف الدمج في الفوتوشوب وأن الجرافيك هو نوع من الفنون، عبارة عن توصيل فكر معين عن طريق صورة أو فيديو وذكرت أيضا مجالاته وهي MEDIN و3D و 2D وكيفية شروط نجاح التصميم، وأيضا كيفية اختيار الألوان المناسبة للنظر.

وقدم القصر بنادي الرياضات البحرية بالغردقة عرضا لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق تضمنت فقرات متنوعة منها "النوبي، الرفيحي، الصيادين"، وفقرات غنائية متنوعة لموهوبين من رواد القصر.

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فعاليات رمضان

واستمرارا لفعاليات ليالي رمضان قدم بيت ثقافة القصير لليوم الثانى على التوالي بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالقصير احتفالية بدأت بفقرة للإنشاد الديني للشيخ رفاعي أبو السرور قدم فيها أنشودة قمرٌ سيدنا النبى، ومدحا في الرسول. وقدم البيت ورشة فنية بعنوان "عمل مجسم للمسحراتي" مع المدربة مرفت محمد -مدرسة فنون تشكيلية- بمدرسة الثورة الثانوية، تلاها مسابقة ثقافية للأطفال وطرح بعض الأسئلة وبث روح التنافس بين المتسابقين وتوزيع جوائز للفائزين منهم.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وينظما فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم.

وشهد البرنامج بمكتبة الطفل والشباب بالقصير ليلة رمضانية تضمنت إنشادا دينيا للمنشد عادل محمد وبعض قصائد المدح النبوي الشريف، ومن الجنوب أقام بيت ثقافة أبرق محاضرة بعنوان "العاشر من رمضان"، ألقاها محمد عبدالستار بمناسبة، واستهل حديثه بتقديم تحية لكل جندي وضابط مصري استشهد من أجل الدفاع عن تراب وأرض وعزة وكرامة الوطن.

أما عن فعاليات ليالي رمضان ببيت ثقافة سفاجا فبدأت  بمحاضرة عن "رمضان شهر البر " ألقاها الشيخ رمضان خلف، تلاها إنشاد ديني للمنشد عبد الباسط كمال.

ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة رسم حر قام خلالها الفنان التشكيلي إبراهيم عبد الله بتدريب الحضور من رواد المكتبة على رسم بعض الأشكال من اختياراتهم باستخدام الألوان الخشبية والباستيل الزيتي على الورق الأبيض.

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