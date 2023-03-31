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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معهد إدوارد سعيد الوطني يطلق جائزة ريم بنا للإنتاج الموسيقي|تفاصيل

صدى البلد

أعلن معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، عن إطلاق جائزة ريم بنا للإنتاج الموسيقي، وذلك تكريماً للفنانة الفلسطينية الراحلة، التي "كرّست صوتها للقضية الفلسطينية، وغنّت للعدالة في فلسطين والعالم"، بحسب البيان الذي نشر على موقع المعهد.

وجاء الإعلان عن الجائزة في ذكرى رحيل الفنانة ريم بنا، كما سيتم الإعلان عن الفائزين في الجائزة في يوم ميلادها في 8 يناير من كل عام.

وأوضح سهيل خوري مدير عام المعهد، أن الجائزة "تهدف إلى تشجيع إنتاج أغان جديدة تحاكي القضية الفلسطينية، أو قضايا إنسانية عالمية، تؤثّر في الرأي العام العربي والعالمي، وتدعوه للاهتمام بالقضية العادلة في فلسطين، وقضايا العدالة السياسية والاجتماعية".

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إطلاق جائزة ريم بنا 

وأعلن أن الجائزة ستُمنح سنوياً لمؤلفين موسيقيين أو مغنّين، يتقدّمون لإنتاج أعمال أصلية جديدة، على شكل فيديو كليب، والترويج لها محلياً وعالمياً".


وأوضح المعهد عبر موقعه الإلكتروني الخاص بالجائزة، أنه سيتم تحديد لجنة متخصّصة للتقييم والاختيار، وستغطي الجائزة مصاريف الإنتاج، من تسجيل صوتي وفيديو وكلفة الكُتّاب والمؤلفين والمخرجين والموسيقيين، كما سيخصّص قسماً من قيمة الجائزة للترويج للإنتاج على المنصّات الرسمية ومنصّات التواصل الاجتماعي، وسيعلن عن الفائز بالجائزة في حفل سنوي يقام في فلسطين في 8 يناير من كل عام في ذكرى ميلاد الفنانة.

ريم بنا معهد إدوارد سعيد الوطني جائزة ريم بنا للإنتاج الموسيقي جائزة ريم بنا فلسطين

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