عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مدير الإيسيسكو يدعو إلى الموازنة بين مقومات الأصالة والتشجيع على الابتكار والإبداع

صدى البلد

 أكد الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن البرامج والمشاريع التي أطلقتها وتعمل عليها المنظمة نتاج عمل تشاوري متواصل مع اللجان الوطنية في الدول الأعضاء، للإسهام في بناء القدرات والتشجيع على الإبداع والابتكار، في عالم يسير نحو نمط تنموي جديد تشكل فيه المهن الجديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي محورا رئيسيا.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الدورة العادية للجمعية العامة للجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، برئاسة الدكتور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رئيس اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، وبحضور السيد جمال الدين العلوة، الأمين العام للجنة، وأعضاء اللجنة.

واستهل المدير العام للإيسيسكو كلمته بتهنئة اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة بمناسبة الذكرى 65 لإنشائها، مشيدا بعلاقات التعاون والتنسيق المتينة والمثمرة التي تجمع بين المنظمة واللجنة.

وجدد التأكيد على التزام الإيسيسكو بدعم جهود التنمية في مجالات التربية والعلوم والثقافة بدولها الأعضاء، وفي مقدمتها دولة المقر المملكة المغربية، التي تحظى فيها الإيسيسكو بدعم موصول من الملك محمد السادس، ومن الحكومة المغربية.

الكاتب والروائي طارق إمام يعلن وفاة والده|تفاصيل

قصور الثقافة تطلق فعاليات ليالي رمضان بالعريش

شارون ستون تعبر عن خسائرها الشخصية والمهنية في معرض فني| تفاصيل

"فوائد صحية ونفسية للصيام" .. محاضرة بقصر ثقافة طنطا

مظاهر الاحتفال برمضان ضمن فعاليات ثقافية وفنية بحلايب والقصير وسفاجا

بعد إعادة افتتاحه.. ماذا تعرف عن متحف سيد الضوء رامبرانت في أمستردام

بعد الكشف عن رءوس كباش محنطة.. ما علاقتها برمسيس الثاني؟

الأرجنتين تودع ماريا كوداما أرملة بورخيس.. تفاصيل

انطلاق أولى السهرات الرمضانية بثقافة السويس

قصور الثقافة تطلق ليالي رمضان بحديقة الشيراتون بأسوان.. الخميس

لجان وطنية 

 

وأشار إلى أن المنظمة تبنت شعار "الإيسيسكو التي تريدون" تكريسا للدور المهم الذي تكتسيه اللجان الوطنية في توجيه المنظمات الدولية نحو القدر الأوفى من النجاعة والتلاؤم اللازمين مع الاحتياجات الوطنية في مجالات اختصاصها.

واختتم الدكتور المالك كلمته بالدعوة إلى العمل الجاد على الموازنة بين الحفاظ على مقومات الأصالة التراثية والثقافية واللغوية، والتشجيع على الابتكار والإبداع، راجيا التوفيق لاجتماع اللجنة.

وأعقب ذلك جلسة خاصة بالاحتفال بالذكرى 65 لإنشاء اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، تم خلالها الإعلان عن الفائزين بالنسخة الأولى من جوائز اللجنة الوطنية، والتي تم إطلاقها عام 2022 بشراكة مع الإيسيسكو، كما تم الإعلان عن صدور مؤلف باللغة الفرنسية، برعاية المنظمة واللجنة الوطنية يحمل عنوان "لو كان بمقدور جدار فاس الكلام"، من تأليف السيدة نعيمة برادة.

إيسيسكو سالم بن محمد المالك منظمة العالم الإسلامي الإيسيسكو اللغة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في دقائق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شاب يطمح لمجد جديد.. من هو المرشح الأول لتدريب الزمالك؟

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هل يُقبل صوم من أصبح على جنابة في رمضان.. الإفتاء توضح

خلفا لـ فيريرا.. مهيب عبد الهادي يعلن اسم المدير الفني الجديد للزمالك

هتعمل شهادة ولا وديعة.. إقبال كبير على بنكي الأهلي ومصر لصرف شهادة 18%| تفاصيل

بعد لدغة الثعبان.. أول تعليق من رامز جلال

أوامر الجن.. اعتداء دجال على طفلة أمام والدها لاستخراج الآثار| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

الكاتب والروائي طارق إمام يعلن وفاة والده|تفاصيل

قصور الثقافة تطلق فعاليات ليالي رمضان بالعريش

شارون ستون تعبر عن خسائرها الشخصية والمهنية في معرض فني| تفاصيل

"فوائد صحية ونفسية للصيام" .. محاضرة بقصر ثقافة طنطا

مظاهر الاحتفال برمضان ضمن فعاليات ثقافية وفنية بحلايب والقصير وسفاجا

بعد إعادة افتتاحه.. ماذا تعرف عن متحف سيد الضوء رامبرانت في أمستردام

بعد الكشف عن رءوس كباش محنطة.. ما علاقتها برمسيس الثاني؟

الأرجنتين تودع ماريا كوداما أرملة بورخيس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. أوكرانيا تستعد لاستلام مقاتلات إف-16

انتصار روسي.. اعتراف صادم من الجيش الأوكراني بشأن معارك باخموت

الزمالك اليوم .. كاف يصدم المريخ ومدرب كرواتي يقترب ورحيل رباعي الأبيض

تصل للمؤبد.. احذر عقوبة حيازة البومب والصواريخ في رمضان

احذريها .. خبير يكشف طريقة تحول البهارات إلى سموم قاتلة |فيديو

مي كساب تمازح من منة فضالي بسبب جعفر العمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بعباية رمضانية

انتبه .. المصابون بهذا المرض أكثر عرضة لـ الإنفلونزا

مختلف ولذيذ.. طريقة تحضير مكدوس باذنجان بالطريقة السورية

لن تصدق.. هذه الطريقة في تناول الطعام برمضان تخفض وزنك سريعا

فيديو

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بسبب ماربورج | ما موقف مصر من الإصابات ؟

وجبة إفطار تشعل النيران في المنزل | فيديو

استحقاق شهادة الـ 18%.. سر الإقبال الكبير على بنكي الأهلي ومصر| تفاصيل

أوامر الجن.. تفاصيل صادمة في حادث دجال الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ