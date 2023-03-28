انطلاق أولى السهرات الرمضانية بثقافة السويس

استضاف قصر ثقافة السويس، ندوة تثقيفية ضمن برنامج "سهرة رمضانية" الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بعدد من مواقعها السبت والأربعاء كل أسبوع خلال شهر رمضان، ضمن برنامج التعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف.



عقدت الندوة بعنوان "مكارم الأخلاق في الرسالة المحمدية"، شارك بها الشيخ ماجد راضي فرج مدير مديرية الأوقاف، والشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة، وتناول عددا من المحاور دارت حول من فضائل حسن الخلق، جانب من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الآداب والأخلاق عنوان صلاح الأمم، أسباب ووسائل اكتساب الأخلاق الحسنة.

تحدث الشيخ ماجد راضي موضحا أن الأخلاق الحسنة سلوك واجب بين المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين الآخرين من باب تكريم البشر ومن باب الإنسانية، مضيفا أن الأخلاق لا تكون بين الأفراد فقط بل بين الأفراد بعضهم البعض وبين الفرد والمجتمع، ولابد من التخلص من العصبية والتحلي بحسن الخلق مع المسلمين وغير المسلمين كإخوة في الإنسانية.

ودعى الشيخ محمد مسلم لضرورة التخلي عن الغضب والتحلي بالحلم والصفح والإحسان، وأن المسلمين عندما تخلصوا من هذه الصفات الجميلة ظهرت أمور غير محببة، كالانحراف وضياع القدوة وضياع القيم التى انهارت أمم بسبب ضياعها، مشيرا أن الأخلاق تحيى الأمم بينما وجود الأخلاق يحمي الأمم.

الندوة نظمها فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وجاءت في إطار الدور الدعوي والتثقيفي المشترك بين وزارتي الثقافة والأوقاف بهدف نشر القيم الفاضلة.