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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأرجنتين تودع ماريا كوداما أرملة بورخيس.. تفاصيل

الراحلة ماريا كوداما
الراحلة ماريا كوداما زوجة الكاتب الأرجنتيني الراحل بورخيس

توفيت الكاتبة والمترجمة الأرجنتينية ماريا كوداما، أرملة الأديب خورخي بورخيس، عن عمر ناهز 86 عامأ.

 

ولدت كوداما في بوينس آيرس في مارس 1937، والتقت ببورخيس عندما كانت طالبة في كلية الآدب في سن السادسة عشر. وساعدته في كتابة "مختارات الأنجلوسكسونية الموجزة" (1978) و"أطلس" (1984)، عندما سافرا إلى الولايات المتحدة كزميلين عام 1975.

 

تزوّج الاثنان في أسونسيون، باراجواي في أبريل 1986، لمدّة شهرين قبيل وفاته، وكان يكبرها بـ38 عاماً وقت زواجهما. وترك بورخيس ممتلكاته لكوداما، وأصبحت رئيسة مؤسسة خورخي لويس بورخيس الدولية في بوينس آيرس.

 

وبحسب صحيفة "هيرالد بوينس آيرس" فقد صرّحت الكاتبة الراحلة ماريا كوداما أنها لو كانت تعلم بذلك "لما قبلت بهذه المهمة". وسألت لحظة إبلاغها بالقرار من قِبل محامي بورخيس، "كيف لم يخبرني أحد؟"

 

أضافت: "أخبرني المحامي أن بورخيس أمره بالانتظار حتى موته كي يبلغني، مع العلم أنني لم أكن لأقبل خلاف ذلك."

 

وبقيت ماريا كوداما حتى النهاية المالك الوحيد لحقوق أعمال بورخيس كلّها بعد موته عام 1986.

 

كانت ماريا كوداما شغوفة بالأدب، إذ تمكّنت رغم مرضها، من تأليف آخر كتاب لها هو "لا ديفيزا بونزو"، الذي يتناول قصة رجل دولة أرجنتيني مثير للجدل، هو خوان مانويل دي روساس، من القرن التاسع عشر، بالتعاون مع الكاتبة كلوديا فارياس غوميز.

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احتفاء بالكاتب بورخيس

 

وقالت ماريا كوداما خلال مؤتمر في معرض الكتاب في جوادالاخارا بالمكسيك: "أفتقد بورخيس والأوقات التي كنا نمضيها معاً. كان شخصاً مرحاً، ولم أشعر مطلقاً أنه كان رجلاً مسيطراً".

 

وتحتفي الأرجنتين بمئوية مجلد "Fervor of Buenos Aires"، وهو أوّل مجموعة شعرية لبورخيس، والذي سيكون أحد أبرز محاور معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب في أبريل.

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