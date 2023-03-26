الضغط مستمر على بريطانيا.. الفاتيكان يعيد آثار البارثينون إلى اليونان| تفاصيل

أعاد الفاتيكان، الجمعة، إلى السلطات اليونانية 3 قطع من معبد البارثينون احتفظ بها لأكثر من قرنين، خلال احتفال أقيم في متحف الأكروبوليس في أثينا.

وقال المطران بريان فاريل، المسؤول عن الترويج للوحدة بين المسيحيين، في كلمة خلال الاحتفال "إن منح اليونان أجزاء من البارثينون كانت محفوظة في متاحف الفاتيكان منذ أكثر من قرنين، يمثّل بادرة صداقة وتضامن مع شعب اليونان".

وأشارت متاحف الفاتيكان إلى أنّ القطع المُعادَة إلى اليونان عبارة عن رأس حصان ورأسا صبي صغير ورجل ملتح.

وأضاف فاريل إنّ اليونانيين "يرغبون في ان تُعاد القطع إلى بلدهم حيث موقعها الأصلي"، مرحّباً بقرار إعادة القطع الذي اتّخذه البابا فرنسيس.

رفض إعادة المنحوتات

وتأمل اليونان في استرداد منحوتات البارثينون الموجودة في المتحف البريطاني (بريتش ميوزيم) في لندن، رغم إعلان سلطات العاصمة البريطانية في يناير رفضها إعادة المنحوتات.

وتؤكّد سلطات لندن أنها حصلت على المنحوتات "عام 1802 بشكل قانوني"، عبر الدبلوماسي البريطاني اللورد إلجين الذي باعها إلى المتحف البريطاني، إلا أن السلطات اليونانية تشدد على أن المنحوتات تعرّضت "للنهب" عندما كانت البلاد تحت الاحتلال العثماني.

وكانت اليونان تطالب منذ عقود باستعادة منحوتة يبلغ ارتفاعها 75 متراً أُخذت من البارثينون، بالإضافة إلى تماثيل عذارى شهيرة من معبد صغير في الأكروبوليس. والقطعتان من القطع الرئيسة في المتحف البريطاني.

ويُعدّ استرداد منحوتات البارثينون موضوعاً حساساً جداً في اليونان. وتُركت مساحة فارغة في متحف الأكروبوليس مُخصصة لهذه القطع.