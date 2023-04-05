عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طقوس السمو.. عرض جماهيري لإنتصار عبد الفتاح بقبة الغوري

صدى البلد

ينظم مركز إبداع قبة الغوري العرض الجماهيري "طقوس السمو" للدكتور إنتصار عبد الفتاح يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 بمقر مركز إبداع قبة الغوري بحي الحسين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 

يمثل العرض رحلة روحية تسمو بنا إلى الفضاء الكوني لتؤكد على القيم الروحية وعلي جوهر الأديان "المحبة والتسامح والسلام"، حيث يدور العرض حول المولوي الأكبر الذي يبحث عن الحقيقة المطلقة عبر أئمة المتصوفة مثل ابن عربي وجلال الدين الرومي والنفري والسهروردي وغيرهم، والاستعانة بمؤلفات جبران خليل جبران  والحركة الرابعة من السيمفونية التاسعة لبتهوفن وأشعار شيللر وصولاً إلي السر الأعظم، وذلك من خلال فن السماع والرقص الصوفي المولوي والأشعار الصوفية، كما يمثل العرض رحلة روحية تسمو بنا إلى الفضاء الكوني لتؤكد على القيم الروحية وعلي جوهر الأديان "المحبة والتسامح والسلام".

فلكلور وتراث.. أمسية يمنية في انطلاق الليالي العربية بالأوبرا |صور

رسميًا.. مكتبة الإٍسكندرية: استرداد مصر لجواز سفر الرئيس أنور السادات.. تفاصيل

عروض فنية وفقرات أدبية في انطلاق ليالي رمضان بدمياط الجديدة

ثقافة الإسكندرية تطلق فعاليات ليالي رمضان بمسرح الجامعة

بعد كنفاني وأنسي الحاج.. غادة السمان تنشر رسائل نزار قباني لها

معهد إدوارد سعيد الوطني يطلق جائزة ريم بنا للإنتاج الموسيقي|تفاصيل

فقرات غنائية وأفلام ومسرح في انطلاق ليالي رمضان بقصر السينما

المدير العام للإيسيسكو يستقبل مفتي جمهورية مصر العربية

عروض مجانية للأفلام وفقرات فنية بليالي رمضان بقصر السينما.. تعرف على موعدها

مدير الإيسيسكو يدعو إلى الموازنة بين مقومات الأصالة والتشجيع على الابتكار والإبداع

مشاركة فنية 

 

يشارك في العرض فرقة رسالة سلام والتي تضم فرقة "سماع للإنشاد والموسيقى الروحية" ومجموعة "التراتيل والألحان القبطية" ومجموعة "الترانيم الكنسية"، ومجموعة "إندونيسيا للإنشاد" ومجموعة "الرقص الصوفي المولوي"، و أداء تمثيلي للفنان القدير هاني عبد الحي، وذلك وفقاً لرؤية فنية وإخراج الدكتور إنتصار عبد الفتاح.

طقوس السمو قبة الغورى ابن عربي جلال الدين الرومي بتهوفن سماع للإنشاد والموسيقى الروحية فرقة رسالة سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

مجلس الوزراء السعودي يصدر بياناً بشأن لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان

الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موضوعات متعلقة

فلكلور وتراث.. أمسية يمنية في انطلاق الليالي العربية بالأوبرا |صور

رسميًا.. مكتبة الإٍسكندرية: استرداد مصر لجواز سفر الرئيس أنور السادات.. تفاصيل

عروض فنية وفقرات أدبية في انطلاق ليالي رمضان بدمياط الجديدة

ثقافة الإسكندرية تطلق فعاليات ليالي رمضان بمسرح الجامعة

بعد كنفاني وأنسي الحاج.. غادة السمان تنشر رسائل نزار قباني لها

معهد إدوارد سعيد الوطني يطلق جائزة ريم بنا للإنتاج الموسيقي|تفاصيل

فقرات غنائية وأفلام ومسرح في انطلاق ليالي رمضان بقصر السينما

المدير العام للإيسيسكو يستقبل مفتي جمهورية مصر العربية

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب محمد صلاح حصول اللاعبين على مستحقاتهم |فيديو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة بشأن إيقاف كهربا قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة

تراجع الفراخ..أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

سعر iphone 12 Pro في السعودية

لم نفكر..جمال علام يكشف حقيقة مطالبة وزير الرياضة اتحاد الكرة بتقديم الاستقالة

بعد رفع الفائدة.. هذه البنوك تقدم أعلى عائد على الشهادات في مصر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عثور صياد على كاميرا قديمة في النهر.. شاهد ماذا وجد بداخلها

حفنة من اللوز النيء على السحور.. ماذا تفعل لجسمك؟

خبير تغذية يحذر من تناول هذا النوع من الخبز على السحور

ملخص الحلقة 13 من مسلسلات رمضان| عمرو سعد يخسر درة بسبب سارة سلامة فى الأجهر وسهر الصايغ تنقذ مصطفى شعبان فى بابا المجال

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ