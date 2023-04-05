طقوس السمو.. عرض جماهيري لإنتصار عبد الفتاح بقبة الغوري

ينظم مركز إبداع قبة الغوري العرض الجماهيري "طقوس السمو" للدكتور إنتصار عبد الفتاح يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 بمقر مركز إبداع قبة الغوري بحي الحسين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يمثل العرض رحلة روحية تسمو بنا إلى الفضاء الكوني لتؤكد على القيم الروحية وعلي جوهر الأديان "المحبة والتسامح والسلام"، حيث يدور العرض حول المولوي الأكبر الذي يبحث عن الحقيقة المطلقة عبر أئمة المتصوفة مثل ابن عربي وجلال الدين الرومي والنفري والسهروردي وغيرهم، والاستعانة بمؤلفات جبران خليل جبران والحركة الرابعة من السيمفونية التاسعة لبتهوفن وأشعار شيللر وصولاً إلي السر الأعظم، وذلك من خلال فن السماع والرقص الصوفي المولوي والأشعار الصوفية، كما يمثل العرض رحلة روحية تسمو بنا إلى الفضاء الكوني لتؤكد على القيم الروحية وعلي جوهر الأديان "المحبة والتسامح والسلام".

مشاركة فنية

يشارك في العرض فرقة رسالة سلام والتي تضم فرقة "سماع للإنشاد والموسيقى الروحية" ومجموعة "التراتيل والألحان القبطية" ومجموعة "الترانيم الكنسية"، ومجموعة "إندونيسيا للإنشاد" ومجموعة "الرقص الصوفي المولوي"، و أداء تمثيلي للفنان القدير هاني عبد الحي، وذلك وفقاً لرؤية فنية وإخراج الدكتور إنتصار عبد الفتاح.