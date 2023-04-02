رسميًا.. مكتبة الإٍسكندرية: استرداد مصر لجواز سفر الرئيس أنور السادات.. تفاصيل

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن استرداد مصر لجواز السفر الدبلوماسي للرئيس الراحل أنور السادات بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً بشأن عرضه للبيع في الخارج.

جواز السفر أثناء عرضه بمكتبة الإسكندرية

وجاء البيان كالتالي: أثارت بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخرا جدلا واسعا حول بيع جواز السفر الدبلوماسي الخاص بالرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في مزاد علني بالولايات المتحدة الامريكية، وتم الزج باسم مكتبة الإسكندرية في هذا الجدل، وقد أصدرت مكتبة الإسكندرية - ردا على ذلك – بيانا صحفيا يؤكد أنها لم تستلم نهائيا أي جوازات سفر سواء عادية أم دبلوماسية خاصة بالرئيس الراحل من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهدائها من السيدة جيهان قرينته.

جواز سفر أنور السادات

جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات

وأضافت المكتبة في البيان الصحفي: المقتنيات التي تم استلامها من أسرته محفوظة حفظا مخزنيا ومتحفيا تحت قواعد حفظ منضبطة، ويسعد مكتبة الإسكندرية أن تعلن اليوم 2 إبريل 2023 تسلمها لجواز السفر الدبلوماسي الذي لم يكن ضمن مقتنيات الرئيس الراحل المستلمة من المكتبة، وذلك بعد أن استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور، ونظرا لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية، ودورها في الحفاظ علي تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد إلى مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضا متحفيا مناسبا يليق برؤساء مصر.



ووجهت مكتبة الإسكندرية بخالص الشكر للقيادة المصرية ومؤسساتها علي هذه الثقة، وثمنا الدور الكبير والفعال للدولة المصرية وجهودها المبذولة علي كافة الأصعدة، فقد استطاعت أجهزة الدولة في وقت قياسي استرداد جواز السفر الخاص بواحدٍ من رؤساء مصر العظام. حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها.