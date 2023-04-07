قد تعيد كتابة التاريخ.. المكسيك تعلن استرداد قطعة أثرية غامضة من أمريكا|تفاصيل

أعلن المعهد الوطني المكسيكي للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) في نهاية الأسبوع الماضي، أن مسؤولين مكسيكيين استعادوا تمثالًا ضخمًا منحوتًا لأولمك، ويعتقدون أن القطعة الأثرية سُرقت منذ عقود.

تم إخطار خورخي إيسلاس، القنصل العام للمكسيك في نيويورك، بأن العمل قد استعادته وحدة تهريب الآثار التابعة لمكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن.

تفاصيل استرداد القطعة الأثرية الفريدة

وأكد وزير الشؤون الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، الخبر على موقع تويتر، حيث كتب: "تم استرداد قطعة أولمك الأكثر طلبًا من قبل المكسيك وهي على وشك العودة إلى وطنها ، حيث لم يكن من المفترض أن تتم سرقتها أبدًا".

يبلغ طول النصب 9 ، كما يُطلق عليه التمثال، حوالي ستة أقدام وعرض خمسة أقدام، ويزن أكثر من ألفي رطل. وكان التمثال قد استخرج. من موقع ما قبل التاريخ Chalcatzingo في وسط المكسيك، ومن المحتمل أن يعود تاريخه إلى فترة ما قبل الكلاسيكية الوسطى بين 800-400 قبل الميلاد.

ويعتقد الخبراء أنه يصور فكرة شائعة في أيقونات أولمك المعروفة باسم وحش الأرض. ويرمز الفك المفتوح للنحت إلى البوابة إلى العالم السفلي بثلاثة أشرطة متحدة المركز حول فمه تمثل الوصول إلى الكهف. أربعة أشكال في زوايا الفم تشير إلى فروع بروميلياد - نبات أصلي في Chalcatzingo، والذي تم تصويره في آثار أخرى من الموقع.

لا يزال من غير الواضح متى وكيف تمت إزالة التمثال، على الرغم من أنه كان موجودًا بالفعل في الولايات المتحدة بحلول عام 1968.