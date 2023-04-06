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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

عطر الأحباب يحتفي بسيرة أنور المعداوي في ثاني ليالي رمضان بكفر الشيخ

صدى البلد

واصل فرع ثقافة كفر الشيخ ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمركز الثقافي بكفر الشيخ ضمن برنامج الفعاليات المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

شهدت الليلة الثانية، مساء الأربعاء، أولى الأمسيات الشعرية ضمن برنامج مقهى خيري شلبي الثقافي، ولقاءات "عطر الأحباب" الذي يتناول سيرة المبدعين الراحلين وكان اللقاء هذه الليلة عن سيرة الناقد الكبير أنور المعداوي، أدار الأمسية الشاعر عمرو عامر، ثم تحدث الدكتور بشير رفعت عن الناقد الراحل حيث عرج على نشأته ومسقط رأسه بكفر الشيخ، ثم مسيرته الإبداعية وأشار إلى أهم مؤلفاته "كلمات في الأدب"، كما تناول أشهر معاركه الأدبية مع قامات الأدب في الستينات سلامة موسى، والعقاد، وطه حسين، حيث  تميز بالشجاعة في نقد أعمالهم بشكل موضوعي.

وشارك الشعراء السيد غازي، إيهاب وفا، مصطفى أبو هلال، حمدان حلمي، رضا أبو رية، طارق الشوادفي بمجموعة من قصائدهم عن روحانيات شهر رمضان.
وتضمنت الفعاليات معرض الكتب لأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، واستمر معرض الفنون التشكيلية "تأملات في الطبيعة" للفنان د. فادي بطرس ميخائيل أستاذ الرسم والتصوير المساعد بكلية التربية النوعية بكفر الشيخ، وترتكز فكرة المعرض حول بناء تكوينات جمالية تجريدية ذات أساس عضوي مستلهمة من عناصر الطبيعة الحية.

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فعاليات متنوعة 

 

واختتمت الفعاليات بعرض لفرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية ورقصات الصيادين، السمسمية، بتغني لمين يا حمام، فاصل سمسمية، البدو، التنورة، الضمة، تصميم وتدريب الفنان عمرو عجمي، وموسيقى وألحان للفنان ماهر كمال
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الفعاليات ينظمها فرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة د. جاكلين بشري، وتقام بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

واستمرارا لفعاليات الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، أقام قصر ثقافة أنور المعداوي أمسية شعرية بمشاركة الشعراء د. بشير رفعت، بسمة شعبان، ابتسام شعبان، أسامة رشاد، وأدارتها الشاعرة عزيزة الشراكي، وقدم فريق كورال قصر ثقافة أنور المعداوي عرضا مميزا بقيادة الفنان محمد جاويش تضمن غناء جماعي: ميدلي رمضان، ميدلي الكارتون، رمضان فى جيلنا غناء منة الله أشرف، زياد رمضان، مهند جاويش، سهيلة جاويش، هشام منصور، أية أسامة، رمضان فى مصر غناء شروق ونور رضا، افرح هل هلال الصوم غناء عبد الرحمن بسيوني، مرحب يا هلال غناء چودي سيف الدين، صلوا على النبي غناء حبيبة وليد، يا نور الهلال غناء شهد خليل.

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