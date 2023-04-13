مطالبات بوقف عرضه.. نتفليكس تعتزم طرح فيلم عن الملكة كليوباترا بملامح إفريقية!

يدعم وجهة نظر حركة الأفروسنتريك..

اجتاح الغضب خلال الساعات الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإعلان عن الفيلم الذي تعتزم شبكة نتفليكس طرحه خلال الأيام المقبلة تحت اسم QUEEN CLEOPATRA «الملكة كليوباترا»، والذي من المفترض عرضه في 10 مايو من الشهر المقبل على المنصة الشهيرة.

البوستر الترويجي لفيلم الملكة كليوباترا - نتفلكس

الملكة كليوباترا.. محاولات تشويه التاريخ

المتخصصون في الآثار أعلنوا عن غضبهم بسبب استخدام صناع الفيلم وجه أسود للملكة كليوباترا، بجانب أن ملامحها أفريقية وليست مصرية، وهو الأمر الذي اعتبروه يدعم رواية «حركة الأفروسنتريك» والمتعصبة للعرق الأسود، إذ تزعم أن الحضارة المصرية أصلها «زنجى إفريقي»، فقد دعم الفيلم الوثائقي رواية حركة الأفروسنتريك، فقد صور الملكة كليوباترا، بشفاه غليظة، وأنف شديدة العرض، وهو الذي اعتبره رواد التواصل الاجتماعي أيضًا محاولة لسرقة تاريخ وحضارة مصر ونسبها لحضارات أخرى.

أجندة نتفليكس

مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار في مصر كتب على صفحته الشخصية «فيسبوك»: يبدو أن ما يقال عن إن نتفليكس لديها أجندة ما، أصبح مؤكدًا، فمؤخرًا طرحت المنصة البوستر الرسمي لأحدث أفلامها الوثائقية عن حياة "الملكة كليوباترا"، والفيلم من إنتاج جادا بينكيت سميث، وتظهر فيه الملكة كليوباترا أفريقية الملامح، سمراء البشرة.

على الجانب الآخر طالب كثير من المتخصصين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وقف عرض الفيلم، بسبب التشويه المتعمد للحضارة المصرية، من خلال البوستر الترويجي والذي أعلن عنه من جانب نتفليكس.