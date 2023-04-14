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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجليات ياسين التهامي تختتم برنامج الأوبرا الرمضاني | صور

ياسين التهامي
ياسين التهامي

برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اختتمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات برنامجها الرمضانى حيث احيا شيخ المنشدين ياسين التهامى ليلة روحانية ارتقت بالمشاعر الى عنان السماء.

فعلى المسرح المكشوف الذى ازدحم بالمريدين من مختلف محافظات مصر مثلوا كافة الشرائح العمرية والاجتماعية خلق الشيخ ياسين التهامى كعادته حالة من السمو الوجدانى جاءت من مناجاة الله حيث انشد  عدداً من ابيات الاشعار الصوفية ، قصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها الحضور ، كما سال الله ان يحفظ مصر وان يمن على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والسلامة والطمأنينة وان يوفقنا لطاعته واتباع سنة رسوله.

كما اضئ مسرح معهد الموسيقي العربية بحفل ضمن سلسلة كلثوميات وقاده المايسترو صلاح غباشي وتضمن عدد من اعمال كوكب الشرق أم كلثوم منها القلب يعشق ، اروح لمين ، يا ظالمنى ، غلبت اصالح فى روحى اداها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال .

 

وعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " تالقت فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمختارات من روائع الطرب العربى الشهيرة التى ابدعها كبار الملحنين .

وزيرة الثقافة رمضان دار الاوبرا المصرية ياسين التهامي الصوفية

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