مسلسل ضرب نار .. تسريب الحلقة الأولى كاملة وظهور صورة ياسين التهامي

تسربت الحلقة الأولى من مسلسل ضرب نار، للفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، على أحد المواقع التي تسرب حلقات المسلسلات الدرامية الرمضانية، وذلك قبل يوم من عرض الحلقة.

وشهد مسلسل ضرب نار الحلقة 1، ظهور بطل المسلسل أحمد العوضي، وهو ينظر إلى صورة شيخ المنشدين ياسين التهامي.

مسلسل ضرب نار الحلقة الأولى

أغنية مسلسل ضرب نار

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ضرب نار لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز الأغنية الدعائية الأولى للمسلسل بعنوان أهي دنيا.

أهي دنيا يغنيها أحمد شيبة وكلمات هاني فؤاد وألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو ريا، وتم طرحها على جميع صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية.

وتعكف ياسمين عبد العزيز ؛ على تصوير مشاهدها في مسلسل ضرب نار، في منطقة العين السخنة، وتتواجد ياسمين عبد العزيز في العين السخنة اليوم وغدا، على أن تعود للقاهرة لاستكمال باقي مشاهدها.

ياسمين عبد العزيز وضرب نار

شوقت ياسمين عبد العزيز جمهورها لمسلسها الجديد ضرب نار المقرر عرضه في رمضان المقبل والذي تشارك فى بطولته بجانب زوجها الفنان أحمد العوضي.

بوستر مسلسل ضرب نار

ونشرت ياسمين بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام رفقة العوضي وعلقت قائلة "ضرب نار رمضان ٢٠٢٣" ويعد مسلسل “ضرب نار” من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام ويشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، في التعاون الدرامى الثالث بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى 2021.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.