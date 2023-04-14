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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حياة كريمة.. قصور الثقافة تطلق قافلة ثقافية بقرية أبو اليسر بالنوبارية

صدى البلد

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية أبو اليسر بالنوبارية بمحافظة البحيرة، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا بالمسرح المتنقل، مع فرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، قدمت خلاله باقة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل منها "أهلا رمضان، رمضان يا رمضان، جميل وأسمر، يا حلو صبح، أحلف بسماها وبترابها"، وغيرها من الأغاني وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير من أهالي القرية والقري المجاورة.

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ورش فنية 

 

كما نفذت عدة ورش فنية أقبل عليها أبناء القرية من مختلف الأعمار، حيث أقيمت ورشة الرسم والتلوين، وأدارتها جيهان شعبان وحمدي الرديني، وتهدف الورشة إلى تدريب الفتيات على عمل شنط وفازات ورد وماسكات وهلال رمضان من الفوم جليتر باستخدام مسدس الشمع، إلى جانب ورشة تدوير الخامات مع دينا الشامي وسماح هشام، بالإضافة إلى ورشة التلوين على الوجه مع وائل الجيار وحسن البنا.

الفعاليات ينظمها إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، بفرع ثقافة البحيرة بإدارة محمد البسيوني، ضمن فعاليات تجوب معظم القرى والأماكن النائية بهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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