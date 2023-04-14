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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

بالتنسيق مع الصناعة

علاء عز يعلن خطة "الغرف" في جذب الاستثمارات وإحلال الواردات

الدكتور علاء عز امين
الدكتور علاء عز امين عام الاتحاد العام للغرف التجارية

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادات الغرف المصرية و الاورومتوسطية والافريقية إنه جاري تنفيذ خطة عاجلة لجذب الاستثمارات وتعظيم عائد الصادرات وخفض تكلفة الواردات، خاصة وان أنشطة جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات تتكامل مع بعضها البعض.


وأوضح أمين عام اتحادات الغرف المصرية و الأورومتوسطية والافريقية في بيان صادر اليوم الجمعة ،أن تنفيذ الخطة جاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة،والتي تستهدف تنمية الإيرادات الدولارية سواء بجذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات، أو خفض واحلال الواردات، او بزيادة عائد الصادرات الحالية من خلال رفع نسبة المكون المحلى في الصادرات من خلال تنمية الصناعات المغذية مما سيؤدى أيضا الى خفض تكلفة الاستيراد، وكذا جذب شركات عالمية للتصنيع بمصانع مصرية قائمة بنسبة مكون محلى وخلق وردية إضافية، وكل ذلك سيخلق فرص عمل جديدة.

تابع :تعتمد الخطة علي عنصرين رئيسين الأول جذب الاستثمارات والثاني خفض حجم الواردات وزيادة الصادرات.

ملامح الخطة 

أولا جذب استثمار أجنبي مباشر، وذلك بالتركيز على: 
الشركات التي تضررت من تعطل سلاسل إمدادها، وتدرس حاليا إعادة التوطين خاصة من أوروبا، وبدأت الوزارة في تنفيذ مبادرة Relocate2EGYPT لجذب تلك الشركات
القطاعات التي لدى مصر ميزة تنافسية واضحة فيها وجارى إعداد Concept Paper لكل قطاع من تلك القطاعات توضح المميزات التنافسية
الشركات التي جاءت مسبقا الى مصر وواجهت معوقات ولم تستثمر بعد في دول الجوار، وجارى حصر تلك الشركات والتواصل معها لإزالة تلك المعوقات وتيسير استثماراتها في مصر
حصر الشركات التي التقت رئيس الجمهورية او دولة رئيس الوزراء او الوزراء اثناء الزيارات الخارجية وتوفير المعلومات الحديثة لهم (مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة) والعمل على تفعيل استثماراتهم.
 

حصر الطاقة العاطلة في المصانع المصرية والترويج لتشغيلها من خلال الشركات الأجنبية بنظام Subcontracting مما سيخلق وردية إضافية وينقل تكنولوجيا حديثة ويحد من الواردات ويفتح افاق للتصدير وهي خطوة أولى يلحقها استثمار فعلى للشركات الأجنبية (مثل ما تم لشركة BMW عند بدء التصنيع في شركة نيسان مصر غيرها)
جلب وفود قطاعية محدودة عالية المستوى من كبرى الشركات وعقد لقاءات لهم مع الوزراء المعنيين لتيسير وتعجيل بدء استثماراتهم.
تفعيل الترويج الاستثماري في المؤتمرات والمعارض الخارجية
 

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ثانيا:خفض حجم الواردات وزيادة عائد الصادرات الحالية برفع نسبة المكون المحلى في الصناعة والذى لا يتجاوز 50% حاليا، وذلك من خلال:
عمل منظومة الكترونية للمنتجات المحلية من خامات وسلع وسيطة والترويج لها من خلال الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفه الصناعية لإحلال الواردات (جارى تطويع منظومة ال UNIDO Waste Exchange Platform) لتنفيذ المبادرة والتي من المتوقع استجابة قطاع الصناعة لها نظرا لارتفاع تكلفة المثيل المستورد وتأخر تدبير العملة
استغلال مشاريع المعونات لتقديم المعونة الفنية لمنتجي السلع الوسيطة لتطوير منتجاتهم لتتوافق مع المواصفات المطلوبة للصناعة والتصدير
حصر ما يتم استيراده من مستلزمات انتاج والتي تشكل أكثر من 50% من حجم الواردات وتحديد ما يمكن تصنيعه محليا سواء في مصانع قائمة او باستثمارات جديدة (تم حصر حوالي 150 مجموعة سلعية وجارى حصر الشركات مالكة التكنولوجيا العالمية لجذبها للاستثمار في مصر سواء منفردة او بالشراكة مع مصانع قائمة)

الاستثمارات الصادرات جذب الاستثمارات الواردات السلع

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