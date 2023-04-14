الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي في غرامة نادى الزمالك وموقف نادي أفيس البرتغالي من قضية اللاعب الشهيرة.

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نادي أفيس البرتغالي مازال يطبق حظر القيد 3 فترات ولم يخرج من قضية كهربا وده موجودة بالمادة 40 من قرار اللجنة التأديبية للفيفا بخصوص محمود كهربا.

وأضاف عامر العمايرة، تعليقا على أزمة كهربا: "بالإضافة إلى ما سبق لاحظت اللجنة كذلك أنه وفقا لقرار كاس الذى يؤكد مع التعديل على قرار غرفة تسوية المنازعات:

في 11 يوليو 2022 تم فرض حظر تسجيل على افيس لمدة ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية أو حتى سداد المبلغ (المبالغ) المستحقة وبقي حظر التسجيل مطبقًا حتى التاريخ الحالي.

وبالمثل ، في 11 يوليو 2022 تم فرض قيود على اللعب في المباريات الرسمية على المدعى عليه لمدة ستة أشهر أو حتى سداد المبلغ (المبالغ) المستحقة وانقضاء هذا التقييد في 11 يناير 2023.

تفاصيل جديدة فى أزمة غرامة كهربا والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن غرامة محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، إلى نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال شوبير، عبر برنامجه الرياضي على فضائية “أون تايم سبورت”: “النادي الأهلي تسلم منذ ساعات حيثيات قرارات الفيفا في قضية محمود كهربا، واللاعب له الحق في المشاركة بالمباريات القادمة ولن يتم إيقافه”.

وأضاف: “اللجان القانونية داخل النادي الأهلي تدرس جميع الحيثيات التي تم وصولها من الفيفا، وتساعد اللاعب مع إدارة النادي لتوفير مبلغ الغرامة، وحاليا تم توافر 75-80% من المبلغ”.