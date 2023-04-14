مسلسلات رمضان الحلقة 7.. منة شلبي تقع في الحب ومنى زكي تنجح باصطياد الجمبري

تغيير جو وتحت الوصاية

شهدت الحلقة السابعة من مسلسلات النصف الثاني بـ رمضان العديد من الأحداث المشوقة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تحت الوصاية

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “تحت الوصاية" العديد من الأحداث المشوقة حيث بدأت بفلاش باك، والكهرباء تقطع عن الشقة التي تعيش بها منى زكي، وتقول لابنها ياسين إن انقطاع الكهرباء بسبب عدم دفعهم الفاتورة وتحاول منى زكي احتواء الموقف وتطلب من ابنها أن يحتفلوا بعيد ميلادها ويغنوا سويا.

ومن ثم نعود للمشهد الأساسي مجدداً، وتطلع منى زكي على المركب وتنجح في الاصطياد مجددًا.

بينما تُدخل ابنتها الحضانة وتطلب من ياسين ابنها أن يستلمها في الموعد بينما هي في عملها على المركب، وتكتشف بالصدفة سرقة بعد الجمبري من العمال معها.

بينما تتشاجر مها نصار، مع زوجها علي الطيب بعدما معرفتها باتفاقه مع دياب على شقيقتها ومحاولة تسليمه لها للشرطة في مقابل خروجها هي.

يذكر أن قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، ترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة، حيث تفاجأت منى زكي، بمكالمة من علي الطيب زوج شقيقتها ليخبرها أنه تم القاء القبض عليها بسببها، وطلب منها أن تقف بجانب أختها وكان قد اتفق مع دياب أن يحضر لها كمين، وبالفعل ذهبت منى إلى الإسكندرية وطلبت من عم ربيع ان يبقى مع أبنائها.

واكتشفت منى زكي في آخر لحظة أن صالح في المنزل عند علي الطيب، فتقوم بالهرب، واستعانت بالريس طحان لمساعدتها في تغيير شهادة “مجاهد" الزور، وقاموا بتهديده وانزاله في البحر حتى يغير شهادته.

تغيير جو

شهدت الحلقة 7 من مسلسل تغيير جو ، وقوع منة شلبي في حب فارس، بعد قضاء ليلة عاطفية سويا في شوارع لبنان، بشكل غير متوقع بالنسبة لها.

وقررت منة شلبي البقاء في لبنان، وعدم إصدار الوثيقة التي تسمح لها بالسفر إلى مصر، بسبب فارس، ما تسبب في إثارة غيرة وغضب إياد نصار.

في الوقت نفسه، وافقت المصحة على خروج شيرين قبل إنهاء علاجها، في الوقت الذي مازالت فيه ابنتها مقيمة في لبنان، ما تسبب في حالة ارتباك بحياتها.

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

تلت التلاتة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الاحداث المشوقة، حيث بعثت غادة عبد الرازق، رسالة لزوجها تقول به بها :" هو انت كل ما تقتل حد يصحى تاني ؟!".

وارتدت غادة، باروكة تشبه باروكة سمر لتربكه وتخيفه، وفي مشهد اخر بعثت له هدية على المكتب بها مفتاح عربيته وهو غارق في دم سمر وكتبت له جواب قالت به ان مي سليم كانت مزالت على قيد الحياه وأن أمجد ساعدها في التخلص منها عندما لم يتأكد من وفاتها، وذلك لتحسسه بذنب قتلها وأخذ حق أختها.