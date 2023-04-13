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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت الوصاية الحلقة 7| منى زكي تدخل ابنتها الحضانة وتنجح في اصطياد الجمبري

منى زكي
منى زكي

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “تحت الوصاية" العديد من الأحداث المشوقة حيث بدأت بفلاش باك، والكهرباء تقطع عن الشقة التي تعيش بها منى زكي، وتقول لابنها ياسين إن انقطاع الكهرباء بسبب عدم دفعهم الفاتورة وتحاول منى زكي احتواء الموقف وتطلب من ابنها أن يحتفلوا بعيد ميلادها ويغنوا سويا.

 

ومن ثم نعود للمشهد الأساسي مجدداً، وتطلع منى زكي على المركب وتنجح في الاصطياد مجددًا.

 

بينما تُدخل ابنتها الحضانة وتطلب من ياسين ابنها أن يستلمها في الموعد بينما هي في عملها على المركب، وتكتشف بالصدفة سرقة بعد الجمبري من العمال معها.

 

بينما تتشاجر مها نصار، مع زوجها علي الطيب بعدما معرفتها باتفاقه مع دياب على شقيقتها ومحاولة تسليمه لها للشرطة في مقابل خروجها هي.

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مسلسل “تحت الوصاية” 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، ترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

تحت الوصاية الحلقة 6

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة، حيث تفاجأت منى زكي، بمكالمة من علي الطيب زوج شقيقتها ليخبرها أنه تم القاء القبض عليها بسببها، وطلب منها أن تقف بجانب أختها وكان قد اتفق مع دياب أن يحضر لها كمين، وبالفعل ذهبت منى إلى الإسكندرية وطلبت من عم ربيع ان يبقى مع أبنائها.

واكتشفت منى زكي في آخر لحظة ان صالح في المنزل عند علي الطيب، فتقوم بالهرب، واستعانت بالريس طحان لمساعدتها في تغيير شهادة “مجاهد" الزور، وقاموا بتهديده وانزاله في البحر حتى يغير شهادته.

تحت الوصاية منى زكى الاسكندرية مني الكهرباء

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