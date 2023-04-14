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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نضج وعبقرية في الأداء.. ريهام سعيد توجه رسالة إلي صناع عمل تحت الوصاية

ريهام سعيد
ريهام سعيد

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى الفنانة منى زكي بطلة مسلسل “تحت الوصاية”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتبت ريهام سعيد: “مش مصدقة ومش مستوعبة كم الشطارة والنضج والصدق وعبقرية الاداء، من كل قلبي شكرا مني زكي وكل صناع العمل ابداع بمعني الكلمة حتي الطفلة الي عندها سنتين فرح تاخد اوسكار”.

وحقق مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي، نجاحًا كبيرًا منذ طرح أولى حلقاته، في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، كما أنه يتصدر محركات البحث في جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

 

واحتل مسلسل “تحت الوصاية”، المرتبة الأولى في الأكثر مشاهدة على منصة شاهد الإلكترونية، وذلك بعد عرض 7 حلقات فقط منه، متفوقا على المداح الذي تصدر المنصة لفترة طويلة.

قصة مسلسل تحت الوصاية 
 

وتكافح أم لطفلين مجاهدة المجتمع الذكوري بهدف الحفاظ على حضانة أولادها بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون صيادة أسماك، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها، لتشعر مع أولادها بالحرية وأنها غير محاوطة بقيود وتحكمان الواصيين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

الاعلامية ريهام سعيد ريهام سعيد منى زكى الفنانة منى زكي مسلسل “تحت الوصاية” تحت الوصاية

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