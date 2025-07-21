قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة المولد النبوي 2025 للعاملين في القطاع الخاص
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 21 يوليو 2025
اتحاد الكرة يطالب الأندية مجددا بسرعة استخراج تصاريح عمل للأجانب
بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى مع وزير الشباب والرياضة
الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات
نقابة الصحفيين تخاطب الضمير العالمي: أوقفوا جريمة الإبادة بالتجويع في غزة
تمهيدًا للتشغيل في 2026 .. تركيب القضبان في الخط الأول للقطار السريع بين السخنة ومطروح
وزير المالية: حزمة اجتماعية استثنائية جديدة قريبًا.. ومبادرات لدعم المشروعات والتحول الأخضر
مصر والإيكواس.. شراكة استراتيجية لمكافحة الإرهاب وتعزيز أمن غرب أفريقيا
نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات| وبشرى سارة بشأن نسب النجاح و"مجاميع علمي"
بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج .. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية في لحظات «مبروك للناجحين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟.. الأزهر يجيب

الوضوء
الوضوء
أحمد سعيد

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزينة التي ترتديها النساء مثل الخاتم، الحلق، أو الأسورة يجب التعامل معها وفقًا لأحكام الشرع المتعلقة بصحة الوضوء، مشيرة إلى أن ما يُرتدى على مواضع "الركن" في الوضوء لا بد من التأكد من وصول الماء تحته.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: "الخاتم، الأسورة، كل الحاجات اللي على الركن – الركن المقصود به الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء – المفروض هنا إنّي أحرّكها بحيث أوصل الميه للعضو".

هل يجوز الوضوء مع ارتداء الحلق للنساء؟

وأشارت الأزهر للفتوى إلى أن الحلق، كونه ليس على ركن، فلا يؤثر على صحة الوضوء إذا تعذّر وصول الماء إليه، لكنه يؤثر على كمال الأجر فقط لأنه من السنن، قائلة: "الحلق هنا على جزء سنة، اللي هي الأذن، طب أنا تعذر عليا أو صعب إنّي أوصل الميه؟ فهنا لا يُنظر له من ناحية صحة الوضوء، لكن من كمال الأجر".

وتابعت الأزهر للفتوى "أما في الركن، فسيدنا النبي ﷺ لما تحدّث عن الخاتم، أمر بتحريكه علشان أتيقن من وصول الميه لكل العضو، يعني أنا عندي خاتم أو أسورة، لو ينفع إنّي أحرّكهم، والميه تدخل تحتهم، يبقى كده تيقّنت، لكن لو الخاتم أو الأسورة محكمة جدًا ومش هتدخل الميه، يبقى لازم أخلعهم علشان الوضوء يكون صحيح".

وأشارت الأزهر للفتوى إلى حالات شائعة، مثل ارتداء السيدات كبار السن لدبلة لا تُخلع منذ سنوات، وفي بعض الحالات تكون محكمة بسبب تغيّرات الوزن، موضحة: "لو الدبلة محكمة ومغطية جزء من العضو لدرجة تمنع وصول الماء، فهنا لازم أخلعها أو أقصّها أو أتصرف بأي حال من الأحوال، لأن ده متعلق بصحة عبادتي ووضوئي."

عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الأزهر للفتوى الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

ترشيحاتنا

الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات يعلن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

نقابة الصحفيين

الصحفيين تنظم دورة تدريبية عن "Generative AI For Journalists"

وحدات سكنية

الصحفيين: مهلة أخيرة لسداد وتحويل مقدم حجز وحدات "حدائق النصر"

بالصور

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

جنن الناس .. سعر إطلالة أحمد سعد الكاملة في مراسي

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم بهدف علي باندرما سبور التركي وديا

بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا
بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا
بيراميدز يتقد بهدف دون رد علي باندرما سبور التركي وديا

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد