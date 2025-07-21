ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

يعد الكركديه من أشهر المشروبات الشائعة خلال فصل الصيف خاصه ان يمكن اضافته العدد كبير من المشروبات مثل الموهيتو والعناب.

ووفقا لما جاء في موقعrxlist نكشف لكم أضرار الاسراف في الكركاديه وأهم الآثار جانبية والاحتياطات.

الحمل والرضاعة



يكون تناول الكركديه عن طريق الفم غير آمن أثناء الحمل و هناك بعض الأدلة على أن الكركديه قد يسبب بدء الدورة الشهرية ، مما قد يسبب الإجهاض ولا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة تناول الكركديه أثناء الرضاعة الطبيعية لذا تجنبي استخدامه قدر الإمكان.

داء السكري



يُخفِّض الكركديه مستويات السكر في الدم وقد تحتاج جرعة أدوية داء السكري التي تتناولها إلى تعديل من قِبَل مُقدِّم الرعاية الصحية.

انخفاض ضغط الدم



يُؤدِّي تناول الكركديه المثلج إلى انخفاض ضغط الدم بشكل كبير لدى الأشخاص الذين يُعانون من انخفاض ضغط الدم .

الجراحة



يؤثر الكركديه على مستويات السكر في الدم، مما يُصعّب ضبطه أثناء الجراحة وبعدها وتوقف عن استخدام الكركديه قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجراحة المُقرر.