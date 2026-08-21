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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدواجن والبيض.. الشعبة تكشف السعر العادل وتحذر من ارتفاعات جديدة

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
البهى عمرو

تشهد سوق الدواجن والبيض حالة من الترقب مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، في ظل تأثير تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج على الأسعار. 

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل حركة الأسعار الحالية، موضحًا أن الأسعار المتداولة لا تعكس بصورة كاملة التكلفة الفعلية للإنتاج، كما توقع زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة.

59 جنيهًا سعر كيلو الدواجن  

قال الدكتور عبد العزيز السيد، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر الذي يفترض أن يصل إليه للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.

شعبة الدواجن: متوقع ارتفاع أسعار البيض مع اقتراب موسم المدارس
الدواجن 

وأوضح أن الأسعار الحالية، بحسب تقديره، لا تغطي بصورة كافية التكلفة الحقيقية للإنتاج، ما يجعل الوصول إلى سعر عادل ضرورة للحفاظ على استمرارية المنتجين.

الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الإنتاج

 

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الأعلاف تمثل نحو 70% من مدخلات صناعة الدواجن، وبالتالي فإن أي تغير في أسعارها ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والأسعار التي يتحملها المستهلك.

الدواجن
الدواجن 

وأضاف أن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو الدواجن تقترب من 70 إلى 75 جنيهًا، محذرًا من أن استمرار الأسعار عند مستويات أقل من تكلفة الإنتاج قد يدفع بعض المنتجين إلى الخروج من دورة الإنتاج.

مستلزمات الإنتاج تكفي 3 أشهر

الدواجن
الدواجن 

ولفت عبد العزيز السيد إلى أن مستلزمات الإنتاج متوافرة حاليًا بما يكفي لنحو 3 أشهر، وهو ما يدعم استقرار العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن استمرار هذا الاستقرار يرتبط بصورة أساسية بأسعار الأعلاف وباقي مستلزمات التربية.

مطالب بوضع آلية واضحة للأسعار

 

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن السوق يحتاج إلى آلية أكثر وضوحًا للتعامل مع الأسعار، من خلال وضع ضوابط ومعايير تساعد على قراءة اتجاهات السوق والتنبؤ بالتغيرات السعرية.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة يمكن أن يحقق توازنًا أكبر بين المنتج والمستهلك، بحيث يحصل المنتج على سعر يضمن استمرار النشاط، وفي الوقت نفسه لا يتعرض المواطن لزيادات غير مبررة.

موسم المدارس يرفع الطلب على البيض

 

وتوقع عبد العزيز السيد زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب موسم المدارس، نتيجة ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب.

وأشار إلى أن تأثير بداية العام الدراسي سيكون أكثر وضوحًا على سوق البيض مقارنة بسوق الدواجن، موضحًا أن زيادة الطلب مع عدم وجود زيادة مماثلة في المعروض قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

107 إلى 110 جنيهات السعر العادل لكرتونة البيض

 

وكشف رئيس شعبة الدواجن أن السعر الذي يراه عادلًا لكرتونة البيض يتراوح بين 107 و110 جنيهات.

وأضاف أن وصول سعر الكرتونة للمستهلك إلى نحو 120 جنيهًا يمثل، وفق تقديره، الحد الذي لا ينبغي تجاوزه، بما يعادل نحو 4 جنيهات للبيضة الواحدة.

التوازن بين المنتج والمستهلك

 

وشدد عبد العزيز السيد على أن استقرار صناعة الدواجن يتطلب تحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، مؤكدًا أهمية وضع قواعد واضحة لتنظيم حركة السوق.

وأوضح أن الهدف هو ضمان استمرار المنتجين في العمل والإنتاج، مع حماية المستهلك في الوقت نفسه من أي زيادات سعرية غير مبررة.

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