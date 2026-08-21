أسطول الصمود العالمي.. مذكرة إعتقال تركية لرئيس وزراء الاحتلال

واصلت تركيا إجراءاتها القضائية بحق 35 متهماً، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القضية المتعلقة بالهجوم على نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الذين توجهوا لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في المياه الدولية.

من جانبه ؛ قال وزير العدل التركي أكين غورلك إن الإجراءات القضائية في القضية المسجلة لدى محكمة الجنايات العليا الحادية عشرة في إسطنبول تحت الرقم 2026/108، مستمرة "بحزم".

وبيّن أن المحكمة أصدرت في 14 يوليو 2026 مذكرة توقيف بحق نتنياهو على خلفية اتهامات تتعلق بـ"الإبادة الجماعية".

طلب وزير العدل من وزارة الداخلية إصدار مذكرة حمراء بحق المطلوبين، بهدف إدراجهم ضمن قوائم البحث الدولي.

وأشار إلى أن الوثائق اللازمة أُرسلت إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال الإجراءات ذات الصلة.