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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تزعم: تركيا تعتزم توسيع وجودها العسكري في سوريا وضم 5% من الأراضي

الرئيس السوري ووزير خارجية تركيا- صورة أرشيفية
الرئيس السوري ووزير خارجية تركيا- صورة أرشيفية
خاطر عبادة

زعم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، في حديث لموقع "واللا" العبري، ان تل أبيب تلقت معلومات استخباراتية "واضحة" تفيد بأن تركيا تنوي توسيع وجودها العسكري في سوريا بشكل كبير.

وقال ليتر إن إسرائيل "ليست معنية بالتصعيد مع تركيا أو سوريا"، لكنها رأت أن الخطوة التركية "تجاوزت خطاً أحمر" و"شكلت انتهاكاً صارخاً للتفاهمات القائمة حول الحفاظ على الوضع الراهن في سوريا".

قصف إسرائيلي لقاعدة "أبو الظهور"

جاءت تصريحات السفير الإسرائيلي عقب غارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية مطلع الأسبوع الجاري، استهدفت مدارج وحظائر طائرات في قاعدة "أبو الظهور" السورية، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً من الحدود التركية.

وأوضح ليتر أن إسرائيل أطلعت "الأطراف المعنية" على المعطيات الاستخباراتية، وأبلغت أن "هذا التصرف يشكل خرقاً للتفاهمات"، مضيفاً: "لذلك اضطرت إسرائيل إلى التحرك".

تفاهمات ما بعد بايدن واجتماع باريس

وأشار السفير إلى أن الخطوة التركية تتعارض مع تفاهمات تم التوصل إليها خلال عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بين إسرائيل والحكومة السورية، والتي "أرست قواعد الوضع الراهن" في البلاد.

ولفت إلى أن هذه التفاهمات جرى تأكيدها مجدداً خلال اجتماع عُقد في باريس في يناير الماضي، حضره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيل رايخ، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آنذاك رومان جوفمان، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الموساد.

"ضم تدريجي" لـ 5% من الأراضي السورية

وقارن ليتر بين الوجود الإسرائيلي والتركي في سوريا، قائلاً: "في حين أننا لا نسيطر سوى على نحو 78 ميلاً مربعاً في سوريا، وهي منطقة أمنية لحماية حدودنا، فقد نفذ الأتراك عملية ضم تدريجي لنحو 3500 ميل مربع في شمال سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، أي ما يعادل 5% من مساحة البلاد".

وشدد على أن سياسة الإدارة الأميركية الحالية تدعو إلى "تجميد الوضع" وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

نفي تركي وتأكيد سوري

وزعم السفير الإسرائيلي أن السوريين "لا مصلحة لهم في مواجهة معنا"، ورأى أن هناك مؤشرات على أن الخطة التي خططت لها تركيا "فُرضت على دمشق".

واتهم أنقرة بنفي وجود وفد عسكري تركي في سوريا قبل أيام قليلة من الهجوم، رغم أن وزير الخارجية السوري الشيباني أكد ذلك، ووصف الموقف التركي بأنه "مثير للاستغراب".

كما أعرب ليتر عن انفتاح إسرائيل على الحوار مع تركيا، لكنه قال إن تصريحات كبار المسؤولين الأتراك "تفضل محونا من على الخريطة".

تل أبيب تأمل استئناف التفاوض مع دمشق

وختم السفير الإسرائيلي حديثه بالتعبير عن أمله في "إمكانية استئناف المفاوضات مع سوريا، ومواصلة الحوار المباشر ووجهاً لوجه الذي أجريناه معهم في الماضي".

تركيا سوريا إسرائيل قاعدة أبو الظهور

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