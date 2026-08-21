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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طالب ابتدائي صدمه ميكروباص بقرية فيديمين بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي زياد حسن طالب بالصف الرابع الابتدائي مصرعه إثر اصطدام سيارة ميكروباص به خلال وقوفه بجوار جرار زراعي متوقف بمنطقة المثلث بقرية فيديمين التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بطفل بمنطقة المثلث بقرية فيديمين ووجود متوفى.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتبين من المعاينة أن الجرار الزراعي كان متوقفا بجانب الطريق فيما كان الطفل زياد حسن البالغ من العمر 10 سنوات وطالب بالصف الرابع الابتدائي يقف بجواره قبل أن تصطدم به سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة الطفل بإصابات بالغة أدت إلى وفاته متأثرا بإصاباته في موقع الحادث وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة عقب وقوع الحادث.


نقل الجثمان والتحقيقات

وجرى نقل جثمان الطالب إلى مشرحة مستشفى فيديمين المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث وفحص ظروف وقوع التصادم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله والتأكد من كيفية وقوع التصادم بين السيارة الميكروباص والطفل أثناء وجوده بجوار الجرار الزراعي المتوقف

وكانت الأجهزة المعنية قد انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى المشرحة كما جرى تحرير المحضر الخاص بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تتولى التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات القانونية وفق ما تسفر عنه التحريات والمعاينة وسؤال شهود الواقعة وفحص موقع التصادم ومراجعة بيانات السيارة وقائدها واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وفقا للقانون.

سيارة ميكروباص الفيوم محافظة الفيوم

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