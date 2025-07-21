الأزهر للفتوى: حالة واحدة تكون الموالاة في الوضوء قد انقطعت

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن انقطاع المياه أثناء الوضوء لا يُبطل الطهارة بشرط توفر بعض الضوابط الفقهية، أهمها ما يتعلق بـ"الموالاة" بين غسل الأعضاء.

وأوضحت عضو الأزهر للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الموالاة في الوضوء تعني التتابع بين غسل الأعضاء دون فاصل زمني طويل، لافتة إلى أن الفقهاء اشترطوا لاستمرار الوضوء أن يكون الفاصل بين غسل عضو وآخر قصيرًا، بحيث لا يجف العضو السابق قبل البدء في غسل العضو التالي.

حالة واحدة تكون الموالاة في الوضوء قد انقطعت

وأضافت عضو الأزهر للفتوى "إذا قطعت المياه أثناء الوضوء، وكان لدى الشخص ماء طاهر لم تتغير صفاته، فيجوز له أن يستكمل به وضوءه دون حرج، أما إذا لم يكن لديه ماء، وغلب على ظنه أن المياه لن تعود قريبًا، فله أن يتيمم".

وتابعت عضو الأزهر للفتوى "أما إذا عاد الماء بعد فترة وجيزة، ولم يكن العضو الذي غُسل سابقًا قد جفّ، فيمكن استكمال الوضوء، أما في حال جفاف العضو، فإن الموالاة تعتبر قد انقطعت، ويُستحب إعادة الوضوء من البداية، خاصة أن صحة الوضوء تُبنى على الترتيب والموالاة كأركان أساسية".