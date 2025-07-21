عقب تكليفه بالمنصب.. رئيس أكاديمية الأزهر: الارتقاء بالدور العلمي والتدريبي.. صور

استهل الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، مهامه الميدانية عقب تكليفه بمنصبه، بجولة تفقدية لمقر التدريب، تابع خلالها سير البرامج المنفذة، واطّلع على معدلات الإنجاز ومدى انتظام العملية التدريبية.

وخلال الزيارة، التقى الصغير، بالأئمة والدعاة الوافدين، وكذلك الوعاظ المصريين المشاركين في البرامج التدريبية، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن محتوى الدورات التدريبية، ومدى استفادتهم منها على المستويين العلمي والمهاري، مشيدًا بما لمسه من تفاعل إيجابي وحرص على التحصيل والارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي.

وأعرب الدكتور حسن الصغير، عن بالغ شكره وامتنانه للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته الكريمة بتكليفه برئاسة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن هذه الثقة الغالية تمثل دافعًا لمضاعفة الجهود في خدمة رسالة الأزهر، والارتقاء بالدور العلمي والتدريبي للأكاديمية، موضحًا أن المرحلة المقبلة، ستشهد تطويرًا نوعيًا في محتوى البرامج وأساليب التدريب، بما يُواكب التحديات المعاصرة، ويُعِد الداعية العصري المؤهل علميًّا ومهاريًّا للقيام برسالته على الوجه الأمثل.

وفي ختام الزيارة، أشاد بجهود فريق العمل بالأكاديمية، مثمنًا ما يبذلونه من إخلاص وتفانٍ في تنفيذ البرامج التدريبية، داعيًا إلى تعزيز آليات التنسيق بين الجوانب العلمية والإدارية، بما يضمن تحقيق التكامل المنشود، ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي، ويسهم في دعم رسالة الأزهر الشريف في نشر القيم الأخلاقية الراسخة، وتعزيز قدرات السادة الدعاة والأئمة على التعامل الواعي مع القضايا المعاصرة بأسلوب علمي ومنهجي متزن.