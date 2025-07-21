خطأ شائع.. الأزهر للفتوى: لا يصح للمرأة مسح الكم بدل اليد في الوضوء

قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن بعض النساء يظنن خطأً أن الوضوء فوق الكم جائز في حالة صعوبة كشف الذراع أثناء التواجد في العمل، مؤكدة أن هذا غير صحيح، فالوضوء لا يصح إلا بوصول الماء إلى البشرة مباشرة.

هل تغطية الشعر بالكامل قد يُغني عن مسح الرأس أثناء الوضوء؟

وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، حول أبرز الأخطاء الشائعة في الوضوء، أن بعض السيدات تعتقد أيضًا أن تغطية الشعر بالكامل قد يُغني عن مسح الرأس أثناء الوضوء، وهو فهم غير دقيق، مشددة على ضرورة الالتزام بأحكام الطهارة كما جاءت في الشريعة الإسلامية.

وتابعت عضو الأزهر للفتوى "الصلاة عبادة، وكل ما يتعلق بها يُعد من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز الجهل به في مجتمع مسلم تتوفر فيه وسائل العلم والمعرفة، فليس من المقبول أن أقول: لا أعلم أن وضوئي غير صحيح إذا كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى العضو المطلوب غسله".

وأشارت عضو الأزهر للفتوى إلى أن من أبرز هذه الحوائل، "المانيكير، أو أي مستحضر تجميلي له جسم أو جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة في مواضع الوضوء موضحة أن الوضوء في هذه الحالة غير صحيح، وبالتالي الصلاة أيضًا تكون غير صحيحة.

وقالت عضو الأزهر للفتوى "بعض النساء يعتقدن أنهن إذا توضأن قبل وضع المانيكير، فإن وضوءهن يظل صحيحًا حتى بعد انتقاضه، وهذا غير صحيح، فور انتقاض الوضوء، يجب إزالة الحائل – كطلاء الأظافر – ثم إعادة الوضوء من جديد".

وبيّنت عضو الأزهر للفتوى أن القاعدة الشرعية تنص على أن العضو الوحيد الذي يجوز فيه المسح على البدل هو القدم، في حال ارتداء الجورب أو الخف، أما باقي الأعضاء المغسولة فلا يصح فيها المسح على أي حائل.