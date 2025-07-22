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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انهيار لغوي.. محمد سعيد محفوظ يستخرج 30 خطأ في بيان نقابة الموسيقيين

محمد سعيد محفوظ
محمد سعيد محفوظ
يارا أمين

علق الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على بيان نقابة المهن الموسيقية بمنع المطرب راغب علامة عن الغناء في مصر، ساخرًا على الأخطاء اللغوية الموجودة في البيان، الذي استخرجها منه.

وكتب محمد سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، بعد استخراجه لثلاثين خطأ لغويا: “انهيار لغوي في بيان يبكي على الانهيار الأخلاقي ”.

وأصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا قرر فيه إيقاف الفنانراغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا فى أحد حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل تابعت علي مدار يومان سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الإشمئزاز.

وأضاف مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوه الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

مخاطبة الساده غرفة المنشأت السياحيه للإجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لإتخاذ قرارا سوياً بإستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي أحتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

 سبب وقف راغب علامة عن الغناء فى مصر 

  • راغب علامة ارتكب سلوكاً مشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية 
  • لم نعتاد علي هذا السلوك داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي.
  • مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة 
  •  لم تكن مسارح مصر يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز.
  • استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية.
  • إيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.
  • مخاطبة السادة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.
محمد سعيد محفوظ نقابة المهن الموسيقية راغب علامة مصر فيسبوك

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