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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل  البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع و نشر فيديوهات مخلة.


 

وتصالحت البلوجر هدير عبدالرازق مع طليقها أمام النيابة في القاهرة الجديدة في واقعة الفيديوهات المنشورة والتعدي عليها بالضرب.


 

اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة أنها صاحبة الصورة في الفيديوهات المتداولة محل واقعة الضرب داخل شقة بالقاهرة.


 

قالت، البلوجر هدير عبد الرازق إن الشخص الماثل أمام النيابة كان زوجي منذ عام وتم الطلاق بيننا، وبعدها وقعت خلافات حادة بيننا، وتدخل خلالها أطراف من الأسرة للصلح ولكن المحاولات باءت بالفشل.


 

ومازالت التحقيقات مستمرة حيث استمرت ما يقرب من 3 ساعات حتى الآن مع البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها بسبب فيديوهات خناقة شقة التجمع.


 

واجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بثلاث فيديوهات محل الاتهام في واقعة التشاجر داخل شقة في القاهرة الجديدة.


 

وتحفظت جهات التحقيق على فيديوهات التشاجر بين البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها داخل شقة بالتجمع، بينما تحفظت أيضا على فيديو أثناء قيام هدير بالتسلق على سور الفيلا.


 

وقدم محامي طليق البلوجر هدير عبد الرازق فلاشة تحوي على فيديوهات عديدة توجه فيه السباب لموكله.


 

وقال هيثم بسام محامي طليق البلوجر هدير عبد الرازق، إن النيابة العامة تباشر التحقيقات مع موكلي والطرف الآخر بسبب خناقة فيديو الشقة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


 

وأكد، بسام في تصريحات لصدى البلد، أنه يوجد محاولات للصلح، مؤكدا أنه في حالة الاتفاق على الشروط المناسبة سوف يتم التنازل عن البلاغات المقدمة ضد البلوجر هدير عبد الرزاق.


 

وفي تصريحات سابقة، أكد المحامي هيثم بسام أن موكله طلق البلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديو المسرب لها علي مواقع التواصل الاجتماعي مع رجل آخر.


 

وأضاف دفاع طليق هدير عبدالرازق أن الفيديو عندما ظهر علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع غير لائق مع رجل آخر وتمارس معه تلك العلاقة كانت هدير زوجة لموكله وصدم بتسريب الفيديو لها ولم يتحمل فقام بتطليقها علي الفور وأصيب بحزن شديد وكذلك عائلته.


 

وأكد دفاع طليق هدير عبدالرازق أن موكله يتهمها بالسب والقذف والتشهير والتهديد بالقتل وتهكير هاتفه.


 

كانت جهات التحقيق المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة بدأت الاستماع الى أقوال البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها، وذلك بعد القبض عليها على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة شخص آخر.


 

وتصدرت البلوجر هدير عبدالرازق التريند من جديد وذلك بعد القبض عليها في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت به برفقة طليقها قبل ساعات.


 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على هدير عبدالرازق داخل شقتها في التجمع الأول، ورفضت البلوجر الشهيرة فتح الباب لقوة الشرطة المنفذة بالإضافة لقيامها بالظهور في لايف اثناء ضبطها.


 

ووصل والد هدير عبدالرازق إلى الشقة وقام بطرق الباب عليها لكنها رفضت قائلة: "انا مظلومة طليقي بهدلني وجسمي كله سحجات وفي الآخر يتقبض عليا، مهددة بالقفز من الطابق الخامس من شقتها.


 

وقالت البلوجر هدير عبدالرازق لحظة ضبطها في شقتها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة إنها مظلومة وطليقها تعدى عليها بالضرب بالإضافة إلى إنه حضر إليها في محاولة للتعدي عليها من جديد.


 

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو ظهرت فيه البلوجر هدير عبدالرازق اثناء تعرضها للضرب من شخص وخلافات بينهما وقام الطرفين بتبادل الاتهامات بينهما.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة إخلاء سبيل  البلوجر هدير البلوجر هدير عبد الرازق

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