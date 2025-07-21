إجازة 23 يوليو 2025.. 5 فئات محرومة من الراحة بعد قرار رئيس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء رسميًا عن موعد إجازة 23 يوليو 2025 ، وذلك بموجب قرار بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، حيث تقرر أن تكون الإجازة يوم الخميس 24 يوليو 2025 بدلًا من الأربعاء 23 يوليو، وذلك للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي هذا القرار ضمن نهج الحكومة في ترحيل بعض العطلات الرسمية إلى يوم الخميس، لتوفير فرصة للموظفين والعاملين للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع طويلة، بما يساهم في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

فئات تستفيد من إجازة 23 يوليو 2025

إجازة 23 يوليو 2025 إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في مؤسسات الدولة، بما يشمل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وينطبق القرار أيضًا على العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل، على أن تُصرف الأجور كاملة دون خصم أو تقليص في الحقوق المالية، وفي حال استدعت ظروف العمل حضور العامل، يحق له الحصول على أجر مضاعف أو يوم بديل يتم الاتفاق عليه لاحقًا.

5 فئات محرومة من إجازة 23 يوليو 2025

رغم أن الإجازة تطبق على نطاق واسع، إلا أن هناك بعض الفئات المهنية التي تُستثنى من التمتع بها نتيجة لطبيعة عملها الحيوية، وهي:

العاملون بنظام الورادي والمناوبات في المصانع والمنشآت الحيوية.

فرق الطوارئ الطبية وموظفو المستشفيات الحكومية والخاصة.

العاملون في قطاعات النقل والمواصلات العامة، لضمان استمرارية الخدمة.

رجال الأمن والحماية المدنية الذين يتولون مهام الحفاظ على الأمن.

الموظفون في غرف العمليات الحكومية والمراكز الحرجة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بعد احتفالات ثورة يوليو، يستعد المواطنون للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد ﷺ، وهي مناسبة ذات أهمية دينية وروحية كبيرة للمصريين، وتقرر رسميًا أن يكون يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

موعد إجازة نصر أكتوبر 1973

تختتم الإجازات الرسمية لعام 2025 بذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، والتي تمثل نقطة فاصلة في التاريخ الوطني، ويصادف هذا العام يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، ويُمنح العاملون في الدولة إجازة رسمية في هذا اليوم تخليدًا لهذه الذكرى البطولية.