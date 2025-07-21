عشاء فرح.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم بأحد مراكز الدقهلية

أصيب تسعة أشخاص، من بينهم 5 أطفال بتسمم جراء تناولهم عشاء أثناء تواجدهم بعرس بأحد المناطق بالمطرية بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة تسعة أشخاص بتسمم أثناء تواجدهم بحفل زفاف حيث كانوا يتناولون " عشاء فرح " قبل حفل الزفاف .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة بمنطقة البر الثاني بالمطرية وتبين إصابة كل من صهيب مصطفي محمد عاشور

6 أعوام حيث أصيب

بارتفاع في درجة الحراره وقيء وإسهال ، وليد وليد السيد الطنطاوي 10 أعوام وأصيب بارتفاع في درجة الحراره وقيء وإسهال ، أحمد إبراهيم عبده 13 عاما" ارتفاع في درجة الحرارة وقيء وإسهال"، هاندا ابراهيم عبده، 7 أعوام “ارتفاع في درجة الحرارة وقيء وإسهال”

آدم إبراهيم عبده

5 أعوام" ارتفاع في درجة الحرارة وقيء وإسهال "

كما أصيب أحمد محمد رضا

5 أعوام “ ارتفاع في درجة الحراره وقيء وإسهال”

عبدالرحمن سامح احمد

14 عاما" ارتفاع في درجه الحراره وقيء وإسهال "

منة أحمد قايد 18 عاما

وأصيبت بارتفاع في درجة الحرارة وقيء وإسهال

نجاح محمود عاشور

44 عاما “ ارتفاع في درجه الحراره وقيء وإسهال”.

تم نقل المصابين التسعة إلى مستشفى المطرية المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري اختار النيابة العامة.