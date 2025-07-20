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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل على طريق  المنصورة دكرنس أمام شها بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل أمام قرية شها على طريق المنصورة دكرنس.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من:

سومة الشربيني محمد الشربيني 50 عاما محلة دمنة
مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، آيه كرم سليمان اليماني 12 عاما مقيمة مساكن شها وإصابتها يكسر مضاعف بالكاحل الأيمن ، محمد وليد محمد محمد إبراهيم 14 عاما  مقيم مساكن شها وإصابته باشتباه كسر بالركبة اليمني
هويدا وليد محمد محمد 10 أعوام مقيمة محلة دمنة
مصاب بكسر بالعمود الفقرى
سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، سما صلاح محمد إبراهيم السقا 12عاما واصابتها
كسر مضاعف بالساق اليمنى
كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وليان رضا عبد العليم حامد 3 أعوام مقيمة منية محلة دمنة وإصابتها 
جرح بالأنف وسحجات بالذراعين

تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج وجار تحرير المحضر اللازم لاختار النيابة العامة.

الدقهلية شها دكرنس المنصوره

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