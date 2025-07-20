قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: إبلاغ عائلات المحتجزين بتجاوز عقبات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل
الزراعة تصدر أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
أحمد موسى يفتح النار على «المرزوقي»: إخوانجي مرتزق ويكذب مقابل التمويل
تنويه هام بشأن امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد
مصدر أمني رفيع بالاحتلال: الجيش يعارض نتنياهو ويطالبه بالتوصل لاتفاق بشأن غزة
لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور
رسامة شمامسة جدد بمطاي على يد الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية
6 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
بدأ العد التنازلي.. متى ينتهي الصيف رسميًا في مصر وتترجع الحرارة؟
طويل التيلة يحافظ هل مكانته العالمية.. مصر تزرع 195 ألف فدان هذا الموسم
أذكار الصباح مكتوبة.. رددها واغتنم فضلها وحصن نفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الدقهلية: انطلاق اليوم العلمي الأول للرعاية المركزة بمشاركة جميع المستشفيات

فعاليات مؤتمر
فعاليات مؤتمر
همت الحسينى

انطلقت فعاليات اليوم العلمي الأول للرعاية المركزة بمحافظة الدقهلية، وذلك تحت رعاية  الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة نجلاء فتحي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وبحضور نخبة من رؤساء أقسام الرعايات المركزة وفرقهم الطبية من مختلف مستشفيات المحافظة.

شارك باللقاء العلمي مشاركة 35 طبيبًا من جميع مستشفيات الدقهلية، حيث تم مناقشة ثلاث حالات حرجة تم التعامل معها داخل أقسام الرعاية المركزة، وتم اختيار مستشفيات دكرنس العام، السنبلاوين العام، ومنية النصر المركزي كمرحلة أولى للعرض العلمي.

تميزت الجلسة العلمية بعرض تفصيلي ومهني للحالات أمام الحضور، بهدف رفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة وتعزيز تبادل الخبرات بين المستشفيات.

ولتعظيم الاستفادة العلمية تم تنظيم اللقاء بحضور خبراء متميزين في مجال الرعاية الحرجة،  من بينهم الدكتور أحمد عفت، أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية الطب جامعة المنصورة , الدكتور أحمد رشدي، استشاري التخدير والرعاية المركزة والدكتورة نجلاء فتحي، استشاري القلب والرعاية المركزة.

شهد اللقاء نقاشًا ثريًا ومثمرًا، ساهم في تعزيز الجانب العلمي والعملي للأطباء المشاركين، حيث تم استعراض التحديات الإكلينيكية في التعامل مع الحالات الحرجة وسبل تحسين الرعاية المقدمة للمرضى.

وأكدت الدكتورة نجلاء فتحي أن هذا النشاط العلمي سيُعقد بشكل دوري، حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاء مماثل في اليوم الخامس عشر من كل شهر، بمشاركة ثلاث مستشفيات مختلفة لمناقشة حالات جديدة من قلب أقسام الرعاية المركزة.

تأتي هذه الفعاليات ضمن خطة مديرية الصحة بالدقهلية لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين الأداء داخل أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمرضى.

الدقهلية صحة مؤتمر وكيل الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

بعد بلاغ الفنانة أسماء جلال.. القبض على مصفف شعر شهير

بعد بلاغ أسماء جلال .. القبض على مصفف شعر شهير

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 يوليو.. كم وصل عيار 21 الآن؟

صورة أرشيفية

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام

بالصور

انسى النمل طول الصيف.. خلطة سحرية من مكونين تخلصك منه للأبد

النمل
النمل
النمل

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

تو بيس .. نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا بفستان مكشوف والسعر مفاجأة

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

برفقة ابنها .. جوري بكر تستمتع بإجازتها الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد