مصرع شاب وإصابة آخر إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر بالدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب اخر اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل باخر على طريق قريه بقطارس - اجا بمحافظه الدقهلية.

حيث تلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجده ، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق بقطارس اجا حيث اصطدم موتوسيكل باخر ونتج عنه مصرع شاب واصابه اخر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين مصرع

محمد بكري البنداري السعيد18عاما واصابة احمد السيد عبدالله محمود 20عاما حيث اصيب بكسر بالفخذ الايسر وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم .

تم نقل المتوفي والمصاب الى مستشفى اجا المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة