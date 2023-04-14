عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

البابا تواضروس
البابا تواضروس

بعث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد وجاء نصها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلين المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن ومزيد من الإنجازات في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وكل عام وسيادتكم بخير" .

وزير قطاع الأعمال العام يبدأ زيارته إلى «غزل المحلة» بلقاء محافظ الغربية

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة إلى اللواء أ.ح شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، نيافة الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة وتوابعها، الدكتور القس أندريا ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس منسى ناجي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بطنطا، النائبة مرفت ألكسان عضو مجلس النواب، النائبة إيريني ثابت عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

محافظ الغربية قطاع الاعمال العام الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب وزير قطاع الاعمال العام مجلس الشيوخ قطاع الاعمال وزير قطاع الاعمال الدكتور طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

زكاة الفطر قيمتها 30 جنيها.. اثنان لا تجب عليهما و8 أشخاص تعطى لهم

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

آخر جمعة في رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يناقش خطة إدخال المرافق لمستشفى طنطا الجديد والسنطة المركزي

ترشيحاتنا

أشعلت الغضب بالمملكة.. أحكام جديدة بشأن التعدي على صغيرة بالمغرب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

علامات ليلة القدر وأفضل الدعاء فيها.. سر إخفائها

ضربة موجعة تورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

التنين الصيني يضرب العم سام.. الدولار ينسحب من الاحتياطي العالمي والعملات تتكالب عليه

المالية: الحراك التنموي غير المسبوق رفع حجم الناتج المحلى 7 أضعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصح قرار أخذته في حياتي.. صور مي كساب قبل وبعد العملية

اختبر قوة ملاحظتك.. 16 دائرة في صورة الوهم البصري الصعبة

سفرة رمضان| طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة والحلو أساور الست

ثقب في المحيط الهادي يهدد بحدوث زلزال مدمر في أمريكا.. تفاصيل

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ