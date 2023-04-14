عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية لأفريقيا يثبت قدرة القطاع على المنافسة

تصدير الأدوية
تصدير الأدوية

أثنى النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على تأكيد الحكومة بشأن أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الأفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة، موضحا أن هذه الخطوات تحقق فوائد جمة للطرفين.

وتابع البدري في تصريحاته لـ صدى البلد أننا نشهد الفترة الحالية، تيسير وتبسيط الإجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، معلنا تأييده التام لسياسات الحكومة في هذا الملف سعيها المستمر على نمو فرص مصر التصديرية الواعدة بهذا المجال.

وأكمل عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء في مصر من بين كبرى صناعات الدواء في المنطقة، لافتا النظر إلى توافر البنية الأساسية والأيدي العاملة، التي تتيح انتاج اكبر الكميات، وتؤكد قوة التنافسية.

واوضح النائب محمد صلاح البدري أن تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية، سيكون له دور كبير حصيلة الإيرادات، مؤكدا على أن الدولة المصرية تواصل تعزيز مكانتها لتكون أكبر المنتجين للقارة الأفريقية، عبر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية البينية، والقرب المكانى والعلاقات التاريخية.

التبادل التجاري مصانع الأدوية الاتفاقيات التجارية المستلزمات الطبية محمد صلاح البدري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

زكاة الفطر قيمتها 30 جنيها.. اثنان لا تجب عليهما و8 أشخاص تعطى لهم

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

آخر جمعة في رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

ترشيحاتنا

أشعلت الغضب بالمملكة.. أحكام جديدة بشأن التعدي على صغيرة بالمغرب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

علامات ليلة القدر وأفضل الدعاء فيها.. سر إخفائها

ضربة موجعة تورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

التنين الصيني يضرب العم سام.. الدولار ينسحب من الاحتياطي العالمي والعملات تتكالب عليه

المالية: الحراك التنموي غير المسبوق رفع حجم الناتج المحلى 7 أضعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصح قرار أخذته في حياتي.. صور مي كساب قبل وبعد العملية

اختبر قوة ملاحظتك.. 16 دائرة في صورة الوهم البصري الصعبة

سفرة رمضان| طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة والحلو أساور الست

ثقب في المحيط الهادي يهدد بحدوث زلزال مدمر في أمريكا.. تفاصيل

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ