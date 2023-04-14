رصف شوارع منطقة الشادر بحي غرب أسيوط.. صور

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري رصف شوارع منطقة الشادر بحي غرب مدينة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحسين ورفع كفاءة الشوارع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المختلفة لهم ضمن رؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقام مشروع وحده الرصف بالمحافظة تحت إشراف المهندس أسامة أحمد برصف شوارع منطقة الشادر والشوارع المتفرعة منه وذلك بعد القيام بأعمال التمهيد ورفع كافة المعوقات والمخلفات وتسوية الشوارع المتفرعة بالجليدر وفرد التربه الزلطية وتركيب البلدورات وترميم الشوارع حتي تكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة ومطابقة للمواصفات القياسية في الرصف.



وأشار محافظ أسيوط إلي استمرار أعمال خطة التطوير والرصف لتسهيل حركة الانتقال مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات موضحًا أن عمليات الرصف تتم تحت إشراف ومتابعة رؤساء المراكز والأحياء.



وقام عيون ابراهيم رئيس حي غرب بمتابعة عمليات رصف منطقة الشادر والشوارع المتفرعة منه والتأكد من إتمامها علي أكمل وجه ووضع التربة الزلطية وتركيب البلدورات والانترلوك بالحي وذلك ضمن خطة الاستثمارية للحي والخطة الموضوعة للتطوير والتي تستهدف الشوارع الرئيسية والجانبية للحي بأكمله ورفع كفاءة شبكة الطرق.

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