قلبي اطمأن يستعرض لقطات مميزة من الموسم السادس.. شاهد

استعرض غيث الإماراتي، خلال برنامجه "قلبي اطمأن" من موسمه السادس، فقرة عن مساعد المواطنين في أكثر من مكان بالدول.

وجاء في الفيديو أن هذه الحلقة هي الأخيرة بالموسم السادس من قلبي اطمأن، وأن الحلقة ستكون عن فريق العمل، الذى بها تفاصيل كثيرة.

وكشف غيث الإماراتي، أن القائمين على البرامج قدموا الكثير من قلبهم، وأنه يتم العمل لوقت طويل من أجل عمل الحلقة.

ولفت غيث الإماراتي، إلى أن هناك أشياء كثيرة حدث بالموسم السادس، وأن التصوير يبدأ من الفجر، وأن الفريق لف الكرة الأرضية مرة ونصف تقريبًا.

وكشف أن، الرحلة مستمرة لتقديم الخير لـ المواطنين فى كل مكان، وأنه تم الذهاب لـ أماكن صعبة جدًا.

واستعرض البرنامج أبرز اللقطات من الحلقات السابقة، منها التصوير في سوريا، بعد ما حدث بها من زلزال و سقوط لـ المناول، و التأثر بالأمطار.