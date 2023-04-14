أشعل النار في نفسه.. وفاة لاعب كرة تونسي بسبب نزاع مع بائع موز

أعلنت أسرة لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي وفاته بعد أن أضرم النار في جسده قبل أربعة أيام إثر خلاف مع الشرطة في منطقة حفوز التابعة لمحافظة القيروان (وسط) كان قصدها ليقدّم شكوى على خلفية خصام بينه وبين بائع موز يبيع بضاعته بسعر أعلى من السعر المحدّد رسمياً.

ونقل نزار عيساوي (35 عاما) علي إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، حيث توفي نتيجة حروق بليغة في مستشفى الحروق بالعاصمة ويدفن اليوم، بحسب ما أفاد شقيقه رياض عيساوي.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عيساوي وهو يصوّر نفسه بهاتف خلال عملية الحرق.

ونشر عيساوي تدوينة على صفحته على موقع «فيسبوك» كتب فيها «أنا القاضي نزار عيساوي أحكم على المتهم نزار عيساوي بالموت حرقا وذلك لأنه رجل... رفعت الجلسة...كفى لم يعد لي طاقة (تحمّل)».

وأصدرت السلطات التونسية قراراً قبل شهر رمضان بألا يتعدّى سعر بيع الموز الخمسة دنانير في محاولة للحد من ظاهرة الاحتكار في الأسواق وشهد الاقبال على هذه الفاكهة تهافتاً كبيراً.

ولعب عيساوي في أندية كرة قدم تنشط في الدرجة المحترفة في الدوري التونسي، ولكنه لا ينتمي إلى ناد في الفترة الحالية