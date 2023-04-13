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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن رغبة تونس للإنضمام إلى بريكس

تونس
تونس

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عن سعادته باهتمام تونس بالانضمام المحتمل إلى منظمة بريكس، وأن المنظمة منفتحة على التعاون مع جميع البلدان، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

وقال ريابكوف، إن مسألة توسع منظمة بريكس مهمة الآن، حيث أعربت أكثر من 15 دولة بالفعل عن اهتمامها بالانضمام إلى المنظمة، وأنا سعيد لأن تونس تبدي اهتماما بالانضمام للمنظمة".‏

وأضاف‏ أن منظمة بريكس هي تكامل مفتوح للتعاون مع جميع الدول المهتمة، وهذا ليس ناديا مغلقا عن بقية العالم.‏

‏وأشار ريابكوف إلى أن بريكس تناقش حاليا كيفية إضفاء الطابع الرسمي على التعاون مع الدول المهتمة دون أن تصبح أعضاء كاملي العضوية، لافتا إلى أن هذه كلها بدائل قيد الدراسة، وأنا واثق من أن الرئاسة الحالية لجنوب إفريقيا في التكامل ستكون قادرة على التوصل إلى مقترحات جادة للغاية بحلول الوقت الذي ستعقد فيه القمة في نهاية يوليو، وسيتم تزويد الدول المهتمة بالانضمام إلى بريكس بإطار عمل لجعل شيء عملي للخروج من الموضوع.

 

‏وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حزب 25 يوليو محمود بن مبروك إن الاتحاد الأوروبي، الذي يتلكأ في مساعدة تونس، يدفع البلاد نحو بريكس.‏

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