وفاة علي إبراهيم أحد أبطال مسلسل "سكة الهلالي"

رحل عن عالمنا الفنان علي إبراهيم داخل دار رعاية الفنانين ، وذلك بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية.

وشارك الفنان علي ابرهيم فى العديد من الاعمال الفنية والتى من ابرزها مسلسل “سكة الهلالي” مع الفنان يحيي الفخراني.

وشارك فى مسلسل “سكة الهلالي” عدد من الفنانين ابرزهم يحيى الفخراني، منة شلبي، أحمد خليل، نهال عنبر، أحمد السعدني، أحمد راتب، عايدة رياض، وكان من تأليف يوسف معاطي، وإخراج محمد فاضل، وعُرض عام 2016.

تناول المسلسل قصة مصطفى الهلالي أستاذ جامعي ورئيس حزب الفضيلة، والذى يقرر ان يترشح لعضوية مجلس الشعب، لكن تنقلب حياة الهلالي رأسًا على عقب بعد زيارة الراقصة المعتزلة سعاد الصيفي له.