قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 يوما في السجن.. قصة رمضان صبحي من الملاعب إلى الزنزانة
مواطن تسعيني يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 بلجنة طه حسين بالنزهة
استسلم لوساوس شيطانية| ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين بإنهاء حياة صديقهم بالطالبية
مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني
الشرقية .. إقبال كثيف من أهالي قرية الهيصمية على لجنة مدرسة غيث
إشاعة للفاحشة.. الأزهر: ابتزاز الزوجة بعد الانفصال عدوان وجريمة في الشرع والقانون
في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية
عقوبات فيفا ضد كريستيانو رونالدو بعد طرده أمام أيرلندا
مصر تستضيف أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط برئاسة أبو العينين
انتخابات النواب 2025 .. إقبال ملحوظ من الفتيات على لجنة مدرسة مصطفى يسري بمصر الجديدة
تعرف على مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العرب
اجتماع القاهرة يبحث تكثيف الجهود بالتعاون مع أمريكا لإنجاح المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالتعاون مع هوليود للفيلم العربي .. عرض هابي بيرث داي في نيويورك فيلم أكاديمي

فيلم هابي بيرث داي
فيلم هابي بيرث داي
تقى الجيزاوي

أعلنت مؤسسة هوليوود للفيلم العربي، بالتعاون مع نيويورك فيلم أكاديمي عن إقامة عرض خاص للفيلم المصري المرشح لجوائز الأوسكار "هابي بيرث داي" للمخرجة سارة جوهر، يوم 5 ديسمبر المقبل، في فرع الأكاديمية بلوس أنجلوس.

يأتي عرض الفيلم ضمن نشاطات مؤسسة هوليوود للفيلم العربي الهادفة لتسويق الأفلام العربية في مجتمع صناعة السينما الأمريكية، ومن المقرر أن يعقب هذا العرض مناقشة مع مخرجة العمل سارة جوهر، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال السينما بأمريكا.

يروي فيلم "عيد ميلاد سعيد - هابي بيرث داي" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

يشارك في بطولة الفيلم كل من نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، وهو تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب.

الفيلم كان قد حصل على العديد من الجوائز من عدة مهرجانات دولية، وهو من إنتاج أحمد الدسوقي "إسكاي ليميت" وفيلم سكوير، immersive Studios، بالإضافة للنجم الأمريكي الحاصل على الأوسكار الشهير جيمي فوكس.

مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، ومن المنتظر أن تنطلق الدورة الخامسة للمهرجان خلال منتصف شهر أبريل المقبل.

هابي بيرث داي سارة جوهر مؤسسة هوليوود للفيلم العربي نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص حاول الإدلاء بصوته ببطاقة آخر في كفر الشيخ

المتهمون

رئيس اللجنة أبلغ عنها.. ضبط محاولة لتزوير الانتخابات بكفر الشيخ

رمضان صبحى

ننشر نص أقواله مجري التحريات في قضية التزوير المتهم فيها الاعب رمضان صبحي

بالصور

استمرار توافد العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يقلل مخاطر الوفاة ويحسّن صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول الفلفل المقلي يوميا

فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا
فوائد تناول الفلفل المقلي أو الحار يوميًا

ابرزهم يسرا وعمرو يوسف .. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة " الراوي" في نسختها الثانية

لجنة تحكيم جائزة الراوي
لجنة تحكيم جائزة الراوي
لجنة تحكيم جائزة الراوي

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه
التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

المزيد