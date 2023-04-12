عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مذكرة اعتقال بوتين.. جنوب أفريقيا تعترف بصعوبة تنظيم قمة بريكس

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

اعترفت جنوب إفريقيا بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمثل صعوبات لها قبل قمة بريكس المقرر عقدها بالبلاد في أغسطس.

وواجهت جنوب إفريقيا، التي لها علاقات وثيقة مع موسكو، معضلة دبلوماسية منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية  مذكرة توقيف ضد بوتين في مارس.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الروسي قمة دول البريكس بجنوب إفريقيا في أغسطس، إلى جانب زعماء البرازيل والهند والصين.

بلومبرج: بوتين وافق علي اعتقال الصحفي الأمريكي..ومطالب بالكرملين لتعميق المواجهة مع واشنطن

4 سيناريوهات للتأثير على الصراع في أوكرانيا أبرزها الوفاة المفاجئة لـ بوتين

ومع ذلك، كعضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المتوقع أن تعتقل جنوب إفريقيا الرئيس الروسي إذا وطأت قدمه البلاد.

وقال فينسينت ماجوينيا، المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إنه “من المتوقع أن يحضر جميع رؤساء الدول القمة. ولكن لدينا الآن معضلة بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية هذه”.

إفريقيا البرازيل الجنائية الدولية الرئيس الروسى موسكو فلاديمير بوتين بوتين الهند قمة بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

حالة نادرة.. إيجابية فحص الحمل لرجل عربي في العقد الخامس من العمر

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

موضوعات متعلقة

السعودية.. تعليق الدراسة في الطائف بسبب الطقس حرصًا على سلامة الطلاب

موقف محرج جديد.. جهاز الأمن المرافق لـ بايدن يتجاهل طلبه أمام الصحفيين

بلومبرج: بوتين وافق علي اعتقال الصحفي الأمريكي..ومطالب بالكرملين لتعميق المواجهة مع واشنطن

ارتفاع كبير.. مفاجأة مدوية في أسعار الذهب عالميا

استخدام النووي يقترب.. اعتراف أمريكي صادم بشأن خسارة أوكرانيا للحرب

يطالبه بـ500 مليون دولار.. ترامب يقاضي محاميه السابق مايكل كوهين بسبب "شهادة"

مأساة في كييف .. الوثائق السرية تكشف ارتكاب أمريكا والناتو جريمة بأوكرانيا

موقف محرج .. بايدن يهين رئيس وزراء بريطانيا بـ تصرف صادم

ترشيحاتنا

أكثر من 8 آلاف إصابة في اليوم.. الهند تزيد إنتاج لقاح كورونا

بنزيما يمنح ريال مدريد التقدم أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تصور لوجه هيكل نزلة خاطر يثير الجدل.. ومتحف الحضارة يوضح

يتابع مباراة حرس الحدود من الاستاد.. خوان كارلوس يصل القاهرة استعدادا لقيادة الزمالك

بعد انتشاره بالأسواق.. تعرف على الفرق بين ورق التوت والعنب

تباين أداء أسواق المال العربية| البورصة المصرية تغلق على تراجع.. وانخفاض مؤشرات "الفلسطينية"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

زراير وسلاسل ذهبية.. 10تصميمات لـ بوركيني هادية غالب تثير السوشيال ميديا

الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ

علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

فيديو

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة.. تحذير عاجل ومهم من الأرصاد

رسميًا .. موعد انتقال إمام عاشور لـ الأهلي بعد توقيعه للأحمر "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ