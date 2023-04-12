بسبب مذكرة اعتقال بوتين.. جنوب أفريقيا تعترف بصعوبة تنظيم قمة بريكس

اعترفت جنوب إفريقيا بأن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تمثل صعوبات لها قبل قمة بريكس المقرر عقدها بالبلاد في أغسطس.

وواجهت جنوب إفريقيا، التي لها علاقات وثيقة مع موسكو، معضلة دبلوماسية منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد بوتين في مارس.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الروسي قمة دول البريكس بجنوب إفريقيا في أغسطس، إلى جانب زعماء البرازيل والهند والصين.

ومع ذلك، كعضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المتوقع أن تعتقل جنوب إفريقيا الرئيس الروسي إذا وطأت قدمه البلاد.

وقال فينسينت ماجوينيا، المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا، اليوم الأربعاء، إنه “من المتوقع أن يحضر جميع رؤساء الدول القمة. ولكن لدينا الآن معضلة بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية هذه”.